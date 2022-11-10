Україна не отримає сучасні літаки від США - Байден

Постачати сучасні американські літаки Україні США не будуть / Reuters

Глава Білого дому Джо Байден очікує, що підтримка України після виборів в обидві палати Конгресу – Палату Представників і Сенат – збережеться. При цьому, за словами президента США, Київ отримає не всю допомогу, про яку просив.

Про це Байден сказав на пресконференції, що транслювалася Білим домом в соціальних мережах. Зокрема, у президента США запитали, чи продовжить Україна безперебійно отримувати допомогу.

"Це моє очікування", - підкреслив Байден.

За його словами, Україна просила надати багато такої допомоги, яку США не збираються надавати.

"Для прикладу, мене багато разів запитували, чи забезпечимо ми американські літаки, щоби гарантувати (безпечне , - ред.) небо над Україною. Я сказав, що ні, ми не будемо цього робити. Ми не збираємося встрявати в Третю світову війну", – підкреслив Байден.

Водночас США допоможуть отримати Україні "всі раціональні можливості для самозахисту". Зокрема, йдеться про артилерійсько-ракетні системи підвищеної мобільності HIMARS.

Також Байден зазначив, що США не надають Україні такі боєприпаси великої дальності, якими можна обстрілювати російську територію.

Військова допомога Україні від західних країн

Сполучені Штати Америки збираються поставити Україні 8 систем протиповітряної оборони NASAMS. Перші дві системи будуть передані вже найближчим часом. Крім того, Вашингтон повинен надати засоби протидії БПЛА, серед яких система VAMPIRE. Про це заявили в американському Міноборони.

Уряд Німеччини повідомив про передачу нової партії військової допомоги Україні. Серед відправленої техніки – бронемашини Dingo і ракети для системи ППО Iris-T.

Тим часом уряд Італії готує новий пакет озброєнь для України, включаючи системи протиповітряної оборони SAMP / T і Aspide.

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