УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Україна не отримає сучасні літаки від США - Байден

10 листопада 2022, 07:53

Україна просила надати багато такої допомоги, яку США не збираються надавати, заявив глава Білого дому.

Джо Байден
Постачати сучасні американські літаки Україні США не будуть / Reuters

Глава Білого дому Джо Байден очікує, що підтримка України після виборів в обидві палати Конгресу – Палату Представників і Сенат – збережеться. При цьому, за словами президента США, Київ отримає не всю допомогу, про яку просив.

Про це Байден сказав на пресконференції, що транслювалася Білим домом в соціальних мережах. Зокрема, у президента США запитали, чи продовжить Україна безперебійно отримувати допомогу.

"Це моє очікування", - підкреслив Байден.

За його словами, Україна просила надати багато такої допомоги, яку США не збираються надавати.

"Для прикладу, мене багато разів запитували, чи забезпечимо ми американські літаки, щоби гарантувати (безпечне , - ред.) небо над Україною. Я сказав, що ні, ми не будемо цього робити. Ми не збираємося встрявати в Третю світову війну", – підкреслив Байден.

Водночас США допоможуть отримати Україні "всі раціональні можливості для самозахисту". Зокрема, йдеться про артилерійсько-ракетні системи підвищеної мобільності HIMARS.

Також Байден зазначив, що США не надають Україні такі боєприпаси великої дальності, якими можна обстрілювати російську територію.

Військова допомога Україні від західних країн

Сполучені Штати Америки збираються поставити Україні 8 систем протиповітряної оборони NASAMS. Перші дві системи будуть передані вже найближчим часом. Крім того, Вашингтон повинен надати засоби протидії БПЛА, серед яких система VAMPIRE. Про це заявили в американському Міноборони.

Уряд Німеччини повідомив про передачу нової партії військової допомоги Україні. Серед відправленої техніки – бронемашини Dingo і ракети для системи ППО Iris-T.

Тим часом уряд Італії готує новий пакет озброєнь для України, включаючи системи протиповітряної оборони SAMP / T і Aspide.

Інші новини:

війна в Україні новини США військова допомога війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:49

"Це просто унікальний випадок": дружина Арестовича розповіла, який він вдома

09:30

Армія РФ дійсно виходить з Херсона: у США заявили про перші ознаки відступуВідео

09:21

Залишилася дружина і двоє дітей: у боях за Україну загинув британський десантник-доброволецьВідео

09:20

"Їх б'ють наші, їх просто вбивають": дружини росіян висунулися за чоловіками в УкраїнуВідео

09:09

Путін "здав" Херсон після поганих новин з Ірану: ЗМІ з'ясували подробиці

Реклама
09:03

Навесні Путіна можуть відсторонити, або Чим Росії загрожує здача ХерсонаПогляд

08:46

Пересадили нерви з гомілок: у Львові хірурги повернули бійцю ЗСУ можливість ходитиВідео

08:39

Окупант 35 годин їхав за своєю смертю: ЗСУ виконали його "бажання"Відео

08:18

У Байдена відмовилася надати Україні ударні дрони Grey Eagle - WSJВідео

07:56

Хотів продовжити контракт: ЗСУ ліквідували колишнього співробітника Карного розшуку РФВідео

07:53

Україна не отримає сучасні літаки від США - Байден

07:30

Як почистити матрац від плям: 3 дієві способи і 5 обов’язкових правил

07:20

На війні в Україні вбито або поранено понад 100 тисяч військових РФ - Пентагон

07:00

Ілія Куса – про перспективи війни: у Заходу та України різне бачення перемоги

06:44

Відступ армії РФ з Херсона навряд чи стане пасткою для ЗСУ - ISW

06:25

Пастка або неминучість: навіщо Кремль заявив про втечу з ХерсонаПогляд

05:36

Через відключення світла частина продуктів із супермаркетів небезпечна: що не можна купуватиВідео

04:40

"Від 5-7 днів": Арестович назвав терміни щодо звільнення ХерсонаВідео

04:16

Анна Богдан в облягаючому комбінезоні показала глибоке декольте і "палаючі" сідниці

03:45

"Потрібно вдарити по головному для РФ": експерт назвав передумови звільнення КримуВідео

Реклама
03:20

Смачні мариновані гриби на зиму: прості рецепти за 20 хвилинВідео

03:05

Крим вийде звільнити тільки силою зброї: експерт пояснив, чомуВідео

02:35

Незамінний помічник: 5 способів використання металевої губки, про які мало хто знає

02:02

"На чоботях сіль торішня виступила?": убогий вигляд Волочкової викликав огиду у росіян

00:51

Прикмети на 10 листопада: 3 речі, які категорично не можна робити в цей деньВідео

09 листопада, середа
23:57

"Готують катастрофу": Гозман пояснив, чому РФ так клянчить переговори з УкраїноюВідео

23:38

"У росіян все погано": генерал Ходжес спрогнозував, коли Крим повернеться під контроль УкраїниВідео

23:27

"Це не жест доброї волі": Зеленський відреагував на заяву РФ відвести війська з ХерсонаВідео

23:18

Арестович розкрив подробиці відступу росіян у Херсонській областіВідео

23:18

Йому було лише 22: у Покровську російські окупанти вбили талановитого шеф-кухаряВідео

22:42

"Україна повільно наближається до Херсона": Британія має намір посилити підтримку ЗСУВідео

22:12

Гороскоп на сьогодні 10 листопада для всіх знаків Зодіаку: Тельцям - радість, Левам - економія

22:09

Бійці ЗСУ звільнили ще два села на Херсонщині – ЗМІВідео

22:09

Даша Астаф'єва вперше засвітила нового бойфренда: "Бо під ковдрою, та під ковдрою"

22:01

У Зеленського відреагували на вихід окупантів з Херсонської областіВідео

22:00

Без сліз: як швидко нарізати цибулю та не розплакатисяВідео

21:59

Як Арестович робив пропозицію: дружина поділилася подробицями

21:45

"Чергова димова завіса": в МЗС України відреагували на заяви РФ про готовність до переговорів

21:33

"Це просто постановка": у ЗСУ пояснили, навіщо Кремлю гучні заяви про вихід з ХерсонуВідео

21:33

Чому ніколи не можна дарувати свічки і яку біду можуть принеси в будинокВідео

Реклама
21:28

У Херсоні дуже велике угруповання військ РФ: у Резнікова закликали не поспішати з висновкамиВідео

21:10

Вибори у США: Жданов розповів, що буде з військовою допомогою у разі перемоги республіканцівВідео

20:51

Тіна Кароль наїхала на Меладзе за продажність після концертів в РФ: "Не вірю жодному хто "кається"

20:42

"У них дуже великі проблеми": Жданов відповів, чому Путін вимолює переговори з УкраїноюВідео

20:35

Лопес вперше розповіла фанатам, чому зійшлася з Аффлеком після довгих років розлукиВідео

20:17

Чи буде додаткова мобілізація в Україні: у Міноборони пояснили ситуаціюВідео

20:12

Налетить шторм і вдарить дубак: в Україні до кінця тижня різко зміниться погодаВідео

20:10

Прикмети на 11 листопада: які 2 речі потрібно зробити, щоб удачу залучити на цілий місяцьВідео

20:09

Як легко прасувати білизну після прання: один секрет зекономить вам багато часу

20:02

Щодо Херсону ми обережно почекаємо новин від ГенштабуПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиМодний манікюрФарбування волосся
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти