Після спеки Україну накриють дощі та грози: коли погода різко зміниться

За прогнозом синоптикині, більшість регіонів відчують полегшення від літньої спеки.

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Погода в Україні 7 липня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода в Україні 7 липня

У яких регіонах очікуються дощі

Де буде найспекотніше

У вівторок, 7 липня українців чекає мінлива погода з дощами та грозами. Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що впродовж дня місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами, тоді як на сході країни опадів не прогнозують.

"Вітер західних напрямків. у північних та західних областях рвучкий до сильного і це чудово - швидше розжене смог", - зазначає Діенко. відео дня

Температура повітря коливатиметься від +20 до +26 градусів, на півдні та сході буде тепліше - від 24 до +28 градусів.

У Києві у вівторок очікується дощ із грозами. Вітер південно-західний, рвучкий, до 12 метрів за секунду. Максимальна температура в столиці - до +24 градусів.

Прогноз погоди в Києві на 2 тижні / Фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Раніше синоптикиня Діденко зазначала, що найближчими днями виснажливої спеки в Україні не буде. Денна температура триматиметься в межах +22…+28 градусів, лише на півдні та сході, а також у Дніпропетровській області може бути трохи тепліше.

Як писав Главред, представник Укргідрометцентру Іван Семиліт прогнозував зміну погодних умов в Україні. За його словами, після періоду сильної спеки в Україні очікується поступове похолодання. Тому спеки до +40 градусів найближчим часом не передбачається

Зазначимо, синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що найближча хвиля спеки поки що можлива в середині наступного тижня і лише на півдні та сході України.

Наталія Діденко / Інфографика: Главред

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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