Могилевській стало зле після концерту: артистка розповіла, що сталося

Співачка виступала у сильну спеку, що позначилося на її самопочутті.

https://glavred.net/stars/mogilevskoy-stalo-ploho-posle-koncerta-artistka-soobshchila-chto-proizoshlo-10778435.html Посилання скопійоване

Наталії Могилевській стало зле / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Ви дізнаєтеся:

Наталії Могилевській стало зле після виступу

Що сталося зі співачкою

Відома співачка Наталія Могилевська повідомила про неприємний інцидент, який стався після її виступу в місті Рівне. Про причини погіршення свого самопочуття артистка розповіла в Instagram.

Одна з прихильниць опублікувала відео з виступу Могилевської та поділилася своїми враженнями від концерту. Зокрема, вона зазначила, що, незважаючи на спеку, артистка відпрацювала на всі сто відсотків - співала, танцювала та спілкувалася з публікою.

відео дня

Могилевська отримала тепловий удар / скрін з відео

"Чесно скажу: я ніколи не була серед шанувальників її творчості. Але цього вечора мене вразило зовсім інше. Їй за 50. На вулиці було майже +40 °C. І протягом години вона не просто співала. Вона танцювала. Спілкувалася з людьми. Посміхалася. Жартувала. Заряджала енергією сотні людей. І я подумала: ми дуже часто говоримо про вік. Але набагато рідше - про ресурс. Такий стан не з’являється випадково. За ним стоять роки дисципліни", - поділилася глядачка.

Співачка подякувала їй за добрі слова й зізналася, що після концерту почувалася погано. Через виступ під палючим сонцем Наталія отримала тепловий удар. Незважаючи на це, вона завершила концерт для глядачів.

Наталія Могилевська на концерті в Рівному / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

"Насправді цей концерт закінчився тепловим ударом. Тут воля та повага до глядача були головними. Хоча щодо ресурсу - це окрема тема. Я дійсно дбаю про це. Перш за все психологічно", - поділилася Могилевська.

Наталія Могилевська / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що популярний артист Ігор Ласточкін, який змінив сцену на службу в лавах ЗСУ, поділився особистою драмою в недавньому інтерв’ю. Він відкрито заявив, що його найближчі родичі досі мешкають на території РФ.

Також російська балерина і прихильниця путінського режиму Анастасія Волочкова знову спровокувала хвилю глузувань в інтернеті. Користувачі мережі бурхливо обговорюють її фігуру, що змінилася, і зазначають, що через багаторічну пристрасть до алкоголю артистка не може танцювати.

Читайте також:

Про персону: Наталія Могилевська Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка-виконавиця, композиторка, актриса та телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред