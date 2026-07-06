Могилевській стало зле після концерту: артистка розповіла, що сталося

Ви дізнаєтеся:
- Наталії Могилевській стало зле після виступу
- Що сталося зі співачкою
Відома співачка Наталія Могилевська повідомила про неприємний інцидент, який стався після її виступу в місті Рівне. Про причини погіршення свого самопочуття артистка розповіла в Instagram.
Одна з прихильниць опублікувала відео з виступу Могилевської та поділилася своїми враженнями від концерту. Зокрема, вона зазначила, що, незважаючи на спеку, артистка відпрацювала на всі сто відсотків - співала, танцювала та спілкувалася з публікою.
"Чесно скажу: я ніколи не була серед шанувальників її творчості. Але цього вечора мене вразило зовсім інше. Їй за 50. На вулиці було майже +40 °C. І протягом години вона не просто співала. Вона танцювала. Спілкувалася з людьми. Посміхалася. Жартувала. Заряджала енергією сотні людей. І я подумала: ми дуже часто говоримо про вік. Але набагато рідше - про ресурс. Такий стан не з’являється випадково. За ним стоять роки дисципліни", - поділилася глядачка.
Співачка подякувала їй за добрі слова й зізналася, що після концерту почувалася погано. Через виступ під палючим сонцем Наталія отримала тепловий удар. Незважаючи на це, вона завершила концерт для глядачів.
"Насправді цей концерт закінчився тепловим ударом. Тут воля та повага до глядача були головними. Хоча щодо ресурсу - це окрема тема. Я дійсно дбаю про це. Перш за все психологічно", - поділилася Могилевська.
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Про персону: Наталія Могилевська
Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка-виконавиця, композиторка, актриса та телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).
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