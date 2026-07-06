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Могилевській стало зле після концерту: артистка розповіла, що сталося

Христина Трохимчук
6 липня 2026, 15:01
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Співачка виступала у сильну спеку, що позначилося на її самопочутті.
Наталія Могилевська
Наталії Могилевській стало зле / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Ви дізнаєтеся:

  • Наталії Могилевській стало зле після виступу
  • Що сталося зі співачкою

Відома співачка Наталія Могилевська повідомила про неприємний інцидент, який стався після її виступу в місті Рівне. Про причини погіршення свого самопочуття артистка розповіла в Instagram.

Одна з прихильниць опублікувала відео з виступу Могилевської та поділилася своїми враженнями від концерту. Зокрема, вона зазначила, що, незважаючи на спеку, артистка відпрацювала на всі сто відсотків - співала, танцювала та спілкувалася з публікою.

відео дня
Могилевська отримала тепловий удар
Могилевська отримала тепловий удар / скрін з відео

"Чесно скажу: я ніколи не була серед шанувальників її творчості. Але цього вечора мене вразило зовсім інше. Їй за 50. На вулиці було майже +40 °C. І протягом години вона не просто співала. Вона танцювала. Спілкувалася з людьми. Посміхалася. Жартувала. Заряджала енергією сотні людей. І я подумала: ми дуже часто говоримо про вік. Але набагато рідше - про ресурс. Такий стан не з’являється випадково. За ним стоять роки дисципліни", - поділилася глядачка.

Співачка подякувала їй за добрі слова й зізналася, що після концерту почувалася погано. Через виступ під палючим сонцем Наталія отримала тепловий удар. Незважаючи на це, вона завершила концерт для глядачів.

Наталія Могилевська на концерті у Рівному
Наталія Могилевська на концерті в Рівному / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

"Насправді цей концерт закінчився тепловим ударом. Тут воля та повага до глядача були головними. Хоча щодо ресурсу - це окрема тема. Я дійсно дбаю про це. Перш за все психологічно", - поділилася Могилевська.

Наталія Могилевська
Наталія Могилевська / інфографіка: Главред

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Про персону: Наталія Могилевська

Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка-виконавиця, композиторка, актриса та телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

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