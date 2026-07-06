Переговорів про припинення вогню не буде: у FT дізналися про новий дедлайн Путіна

Відновлення тристоронніх консультацій за посередництва США до кінця літа видається малоймовірним.

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У РФ вирішили затягувати переговори з Україною, повідомляють ЗМІ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

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Москва має намір затягувати переговорний процес

РФ не піде на переговори щонайменше до лютого 2027 р.

Росія поки що не виявляє ознак готовності до повноцінного мирного діалогу з Україною.

За оцінками джерел, Москва має намір затягувати переговорний процес, повідомляє Financial Times.

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Як зазначає видання, представники російської делегації під час контактів з американською стороною заявляли, що для просування переговорів Вашингтону слід домогтися від Києва згоди на значні поступки.

Одне з джерел FT у Москві, яке брало участь у неофіційних обговореннях можливого припинення війни, описало підхід Кремля таким чином:

"Поки що росіяни переважно вважають, що американці "віддадуть" нам Україну", - сказав співрозмовник.

За його словами, Москва не демонструє намірів йти на зустрічні кроки.

"Вони не натякають на жодні поступки. Вони постійно повторюють ті самі цілі... Їхня основа для переговорів, по суті, означає, що для переговорів немає жодної основи", - заявив він.

Українські чиновники, які брали участь у переговорному процесі, повідомили Financial Times, що відновлення тристоронніх консультацій за посередництва США до кінця літа виглядає малоймовірним.

Співрозмовник видання в Москві також вважає, що через прихильність Кремля до максималістських цілей Володимира Путіна Росія, ймовірно, не буде готова до змістовних переговорів щонайменше до лютого 2027 року.

У публікації Financial Times підкреслюється, що останні дії України не змінили позицію російського керівництва. Навпаки, Володимир Путін продовжує наполягати, що Росія зберігає перевагу у війні та розраховує досягти поставлених військових цілей.

У Туреччині висловилися щодо перспектив переговорів між Україною та РФ

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара готова знову надати майданчик для переговорів між Україною та Росією, якщо сторони ухвалять рішення повернутися до дипломатичного діалогу.

За його словами, Туреччина продовжує підтримувати мирне врегулювання конфлікту і вважає, що припинити війну можна лише шляхом переговорів. Фідан наголосив, що такий процес має ґрунтуватися на дотриманні норм і принципів міжнародного права.

Переговори про мир - новини за темою

Нагадаємо, раніше "Главред" писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, проте Україна готова відновити переговори, щойно це дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією найближчими тижнями очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

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Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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