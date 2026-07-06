"Там найближчі родичі": військовий Ласточкін розповів про батька та брата в РФ

Ігор Ласточкін, який служить у ЗСУ, не спілкується з родичами у країні-агресорі.

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Ігор Ласточкін зараз про сім'ю в РФ / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Батько та брат Ігоря Ласточкіна живуть у РФ

Що комік думає з цього приводу

Популярний український комік Ігор Ласточкін, який зараз захищає Україну на фронті, відверто розповів про свою сімейну ситуацію. В інтерв’ю ТСН знаменитість поділився, що його батько та брат досі залишаються в РФ.

Ласточкін розповів, що після початку повномасштабного вторгнення його родичі так і не засудили злочини РФ в Україні. Проте артист сподівається, що батько та брат не допомагають російській армії й не збираються до неї вступати.

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Як змінився Ігор Ласточкін / скрін з відео

"У мене там найближчі родичі - батько та брат. Вони не воюють, я сподіваюся. Можливо, навіть не допомагають окупаційній армії. Тому я не зараховую їх до тих, хто перетнув кордон з Україною", - висловився Ігор.

Комік також зазначив, що вже намагався почути від рідних чітку позицію щодо дій президента РФ Володимира Путіна, але не отримав прямої відповіді. Раніше шоумен зізнавався, що після початку повномасштабної війни перервав зв’язки з родичами з РФ.

Як зараз виглядає Ігор Ласточкін / скрін з відео

"Я прямо перепитував: „Путін (популярне образливе слово на адресу президента РФ)?". Прямої відповіді не було", - сказав Ласточкін.

Ігор Ласточкін / інфографіка: Главред

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