"Там найближчі родичі": військовий Ласточкін розповів про батька та брата в РФ

Ви дізнаєтеся:
- Батько та брат Ігоря Ласточкіна живуть у РФ
- Що комік думає з цього приводу
Популярний український комік Ігор Ласточкін, який зараз захищає Україну на фронті, відверто розповів про свою сімейну ситуацію. В інтерв’ю ТСН знаменитість поділився, що його батько та брат досі залишаються в РФ.
Ласточкін розповів, що після початку повномасштабного вторгнення його родичі так і не засудили злочини РФ в Україні. Проте артист сподівається, що батько та брат не допомагають російській армії й не збираються до неї вступати.
"У мене там найближчі родичі - батько та брат. Вони не воюють, я сподіваюся. Можливо, навіть не допомагають окупаційній армії. Тому я не зараховую їх до тих, хто перетнув кордон з Україною", - висловився Ігор.
Комік також зазначив, що вже намагався почути від рідних чітку позицію щодо дій президента РФ Володимира Путіна, але не отримав прямої відповіді. Раніше шоумен зізнавався, що після початку повномасштабної війни перервав зв’язки з родичами з РФ.
"Я прямо перепитував: „Путін (популярне образливе слово на адресу президента РФ)?". Прямої відповіді не було", - сказав Ласточкін.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що в соцмережах бурхливо обговорюють чергову ганьбу путіністки Анастасії Волочкової. Кадри її виступу, які стали вірусними в Threads, показують, що колись провідна балерина країни остаточно втратила свої професійні навички.
Також у ніч на 6 липня Росія завдала одного з найпотужніших масованих ударів по Україні за весь період повномасштабного вторгнення. Артем Нікітін опублікував жахливі кадри пожежі у своєму житловому комплексі, що виникла через влучання в сусідній будинок під час обстрілу Києва.
Читайте також:
- Марина Боржемська показала свого бойфренда
- Помер актор-двійник Путіна: де він грав і чим прославився
- "Він знав про ризики": ЗМІ назвали нову версію обставин смерті Майкла Джексона
Про персону: Ігор Ласточкін
Ігор Ласточкін - український актор і капітан команди КВН "Збірна Дніпропетровська". З 2015 року - тренер "Ліги сміху". У 2016 році став ведучим програми "Розсміши коміка". З початком повномасштабного вторгнення активно займався волонтерством, а в лютому 2025 року мобілізувався до ЗСУ.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред