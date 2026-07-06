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Кривавий удар по Києву: чому ППО не збила балістику та яка справжня мета атаки РФ

Дар'я Пшеничник
6 липня 2026, 14:42
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Найбільше жертв зафіксовано у Подільському та Дарницькому районах столиці .
Кривавий удар по Києву: чому ППО не збила балістику та яка справжня мета атаки РФ
Наслідки атаки на Київ 6 липня / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Про що йдеться у матеріалі:

  • Скільки людей загинуло внаслідок нічної атаки на Київ
  • Чому ППО не збила жодної балістичної ракети
  • Навіщо евакуювали понад 500 мешканців Вишневого
  • Яка справжня мета цього удару Росії
  • Що заявило міноборони РФ про атаку

Внаслідок масованої комбінованої атаки Росії на Київ та область у ніч на 6 липня загинули щонайменше 14 людей, ще майже 60 отримали поранення, серед них п'ятеро дітей. Значно пошкоджено близько 30 житлових будинків столиці, а в місті Вишневе на Київщині через загрозу повторної детонації довелося евакуювати понад 500 мешканців.

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Главред зібрав коментарі політиків та експертів та з'ясував, чому Україна не змогла збити жодної балістичної ракети в ході атаки.

Скільки людей загинуло під час атаки на Київ 6 липня

Про останні наслідки трагедії повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, рятувальники продовжують розбирати завали та надавати допомогу постраждалим, а ідентифікація загиблих ще триває.

Кліменко розповів, що найбільше жертв зафіксовано у двох районах столиці. Зокрема, у Подільському районі ракета зруйнувала частину під'їзду житлового будинку, там загинули 5 осіб, ще понад 30 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У Дарницькому районі удар припав на двір між будинками - загинули 6 мешканців. Водночас саме тут рятувальникам вдалося врятувати з-під завалів 28 людей, серед яких двоє чотирирічних дітей.

Як зазначив очільник МВС, на Київщині від обстрілу загинули ще 3 людини.

Загалом, за уточненими президентом Володимиром Зеленським даними, в ніч атаки по столиці РФ випустила 68 ракет і ще 351 ударний дрон, а пошкодження зафіксували більш ніж на 10 локаціях міста.

Кривавий удар по Києву: чому ППО не збила балістику та яка справжня мета атаки РФ

Чому евакуюють Вишневе на Київщині

Окремою больовою точкою стало місто Вишневе під Києвом, де ситуація не завершилася одразу після удару. Через загрозу повторної детонації боєприпасів або уламків рятувальні служби були змушені вивести людей із небезпечної зони до завершення робіт з ліквідації наслідків.

Понад 500 мешканців Вишневого евакуювали до безпечних місць, поки фахівці ДСНС обстежують приватні будинки на предмет невибухлих елементів і виявлення всіх постраждалих. Роботи там тривають паралельно з розбором завалів у столиці.

Чому не збили балістичні ракети над Києвом

Кривавий удар по Києву: чому ППО не збила балістику та яка справжня мета атаки РФ
Юрій Ігнат / скріншот з YouTube

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пояснив, що всі руйнування і жертви в Києві сталися саме через балістичні удари, для перехоплення яких потрібні спеціальні ракети. Крилаті ракети та дрони українська ППО збиває значно ефективніше, а от балістику - ні. Про це пише УНІАН.

"Сьогодні 23 ракети "Іскандер М/С-400", та "Циркон"/"Онікс" - це ракети протикорабельні, які противник запускає з півночі, вони також діють по балістичній траєкторії. Лише ракети Patriot та їх аналоги можуть протидіяти таким ракетам", - наголосив Ігнат.

Він додав, що росіяни мають технологічний ресурс для виробництва балістичних ракет, хоча це складна й тривала в збиранні зброя. Не виключено, що Росія тепер зосередиться саме на балістиці, а не на крилатих ракетах, оскільки останні Сили оборони збивають майже стовідсотково - так само, як і ракети морського базування типу "Калібр", які цього разу ліквідували повністю.

За словами військового, у ворога також побільшало ударних дронів з покращеними характеристиками, стійких до засобів РЕБ, а також реактивних дронів, проти яких доводиться застосовувати авіаційні ракети "повітря-повітря" та керовані авіаційні боєприпаси.

"Всі влучання, руйнування, які сталися зараз у Києві, - все через балістику", - констатував Ігнат.

Чи зміниться тактика ударів РФ по Києву

Журналісти поцікавилися в Ігната, чи не означає атака 6 липня, адже попередній масований удар по столиці був лише чотирма днями раніше, що Росія переходить на новий, скорочений графік обстрілів. За його словами, раніше РФ витримувала більші паузи між подібними ударами, однак зараз тактика справді змінилася.

"Вони можуть завдати ударів й наступного дня. Треба бути готовими до таких варіантів, що противник може повторити атаку. Ігнорувати повітряну тривогу не потрібно. Але можливості у них - не безмежні. Якби у них була б можливість обстрілювати нас щодня, вони б це робили", - сказав Ігнат.

Кривавий удар по Києву: чому ППО не збила балістику та яка справжня мета атаки РФ
Звідки та якими ракетами РФ б'є по Україні / Інфографіка: Главред

Чому Україні бракує ракет-перехоплювачів Patriot

Представник Повітряних Сил зазначив, що українська ППО не перехопила жодної балістичної ракети під час атаки 6 липня саме через брак боєкомплекту для систем Patriot.

"Певний серйозний дефіцит є в Україні, є серйозний дефіцит у світі ракет-перехоплювачів", - сказав Ігнат.

Він пояснив, що росіяни свідомо роблять ставку саме на балістичні цілі, бо збити їх значно складніше, ніж крилаті ракети чи дрони - і саме на цій слабкій ланці ворог намагається грати. За крилатими ракетами результат перехоплення був близьким до ста відсотків, тоді як показник по балістиці залишається значно гіршим.

У Повітряних силах нагадали, що напередодні атаки Зеленський уже попереджав українців і партнерів про загрозу, а в його зверненні йшлося саме про потребу в системах Patriot та ракетах до них. За словами Ігната, це питання вже піднімали й на дипломатичному рівні - але поки що без відчутного результату для захисту неба над Києвом.

Кривавий удар по Києву: чому ППО не збила балістику та яка справжня мета атаки РФ
ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Навіщо Росія завдала балістичного удару по Києву

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко дав власну оцінку логіці нічного удару. За його словами, у балістичній атаці на Київ немає жодного військового сенсу - це радше демонстративна акція.

"Маємо справу з недодержавою і нелюдами", - наголосив очільник ЦПД.

Коваленко пояснив, що для Кремля така атака - це спроба створити "картинку" для власного суспільства, яке дедалі більше уваги приділяє чергам за пальним усередині Росії. Тобто удар по цивільних кварталах Києва подається як компенсація внутрішніх проблем режиму.

Чому РФ атакує цивільних, а не військові об'єкти

Продовжуючи думку про демонстративний характер удару, Коваленко звернув увагу на важливий контраст: саме тоді, коли Росія б'є по українській столиці, Сили оборони України масовано атакують Москву та інші регіони РФ.

"Козирів у зброї в росіян чим далі, тим ставатиме менше", - наголосив він, додавши, що паритет у дронах раніше здавався неможливим, однак тепер перевага - на боці України.

Очільник ЦПД визнав, що атаки Росії й далі приноситимуть горе та трагедії, проте наголосив на принциповій позиції щодо шляху до завершення війни. Односторонні удари РФ, за його словами, ніколи не наближали мир - навпаки, справжній мир може наблизити лише посилення українських ударів, зокрема ракетних.

Він також провів історичну паралель із Британією часів Другої світової війни, закликавши українців не втрачати стійкості попри складність поточного моменту.

ЦПД
ЦПД / Інфографіка: Главред

Що заявило Міноборони РФ про удар по Києву

Як зазначає РБК-Україна, офіційна позиція Москви щодо наслідків атаки разюче відрізняється від того, що фактично сталося в українській столиці. Російське Міноборони запевнило, що вночі 6 липня були уражені виключно об'єкти військової промисловості - підприємства, паливні склади, аеродроми та заводи, де виробляють дрони і ракети "Нептун".

"Пошкоджено інфраструктуру військових аеродромів у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях", - йдеться у повідомленні російського відомства.

Про житлові будинки, у які насправді влучили ракети, у заяві Міноборони РФ не сказано жодного слова. Тим часом, за фактами, зафіксованими українською стороною, ракети влучили щонайменше у два житлові будинки в Києві, а пошкоджень зазнали близько 30 багатоповерхівок.

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Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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