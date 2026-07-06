Найбільший НПЗ Росії: Україна вперше рознесла Омський НПЗ за 2500 км від кордону

Це перша атака на Омський НПЗ, який розташований за 2500 км від України.

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Омський НПЗ/ Колаж: Главред, фото: exilenova+

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Українські дрони атакували найбільший НПЗ Росії

Завод розташований більш ніж за 2,5 тис. км від України

Омський НПЗ є одним із двох заводів, які досі не були під атакою

Дрони атакували Омський нафтопереробний завод - найбільший НПЗ Росії та один із ключових об’єктів російської нафтопереробної галузі. Завод досі не зазнавав ударів.

Після ударів на території заводу спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють телеграм-канали Exilenova+ та Supernova.

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Підприємство розташоване більш ніж за 2,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною.

За інформацією Exilenova+, було щонайменше два влучання по території заводу. Також канал опублікував фотографію дрона FP-1 із нетиповою геометрією крила, який, імовірно, прямував для атаки на Омський НПЗ.

Фото: Exilenova+

Завод належить компанії "Газпромнефть" і має потужність 21 млн тонн нафти на рік. Він є одним із ключових нафтопереробних підприємств Росії та щороку постачає мільйони тонн палива, зокрема для військової техніки РФ.

Дивіться відео з місця атаки:

Водночас губернатор Омської області Віталій Хоценко підтвердив атаку безпілотників, однак заявив лише про нібито їхнє збиття силами російської ППО.

"Силами протиповітряної оборони Міноборони Росії над Омською областю збито ворожі БПЛА. Наслідки атаки уточнюються. Стежте за інформацією. Довіряйте лише перевіреним джерелам", - написав він.

На тлі атаки в аеропорту Омська вперше запровадили тимчасові обмеження на польоти.

За даними OSINT-проєктів, удар припав по установці первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11 потужністю 8,4 млн тонн на рік. Повідомляється про влучання в технологічні колони установки.

Фото: Dnipro Osint

Удари вглиб Росії - останні новини

Главред раніше писав, що в ніч на 6 липня Сили оборони України вчергове атакували нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі. Другий НПЗ, який потрапив під удар Сил оборони цієї ночі - "НОВАТЭК-Усть-Луга" у населеному пункті Слободка.

Крім того, у тимчасово окупованому Криму в ніч на 6 липня пролунали вибухи в районі військового аеродрому "Гвардійське", після чого в кількох населених пунктах півострова зникло електропостачання.

Нагадаємо, 4 липня кілька гучних вибухів прогриміло на малій батьківщині кремлівського диктатора Володимира Путіна. З'ясувалося, що українські дрони влучили у нафтовий термінал у порту Санкт-Петербурга.

НПЗ Росії/ Главред

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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