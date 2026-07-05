У Польщі гучний скандал через "таємну" передачу Україні ракет для Patriot

Йдеться про боєприпаси, які Варшава раніше закупила у Сполучених Штатів.

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У Польщі скандал через передачу ракет для Patriot / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Вікіпедія

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Польська влада навесні нібито передала Україні ракети-перехоплювачі

Польща могла відмовитися від черги на отримання ракет на користь України

Співголова ультраправої партії "Конфедерація" та віце-маршал Сейму Польщі Кшиштоф Босак стверджує, що польська влада навесні нібито без публічного оголошення передала Україні ракети-перехоплювачі для зенітних комплексів Patriot.

За словами політика, йдеться про боєприпаси, які Варшава раніше закупила у Сполучених Штатів у рамках створення власної ешелонованої системи протиповітряної оборони, повідомляє "Європейська правда".

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"Польща придбала їх у США для створення багаторівневої системи протиповітряної оборони - тієї самої, про яку ви вже роками чуєте в ЗМІ, але яка досі залишається незавершеною", - заявив він.

Босак також підкреслив, що, на його думку, саме ці ракети є єдиними, якими Польща "мала - або має зараз" можливість перехоплювати російські ракети "Іскандер", розміщені, як він зазначив, у Калінінградській області й становлять потенційну загрозу для країни.

У свою чергу керівник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцин Пшидач заявив, що вважає такий сценарій цілком можливим.

"За моєю інформацією, на жаль, дуже ймовірно, що цієї весни уряд передав Україні ракети для систем Patriot", - сказав він.

Пшидач також заявив, що польська влада нібито відмовилася від своєї черги на отримання цих ракет у американських виробників на користь України.

"Ці ракети виробляють американці. Відомо, що існує довга черга на їх отримання. Доводиться дуже довго чекати, поки такі системи будуть виготовлені. Ми були вище в цій черзі. Україна була після нас. І уряд поступився Україні своїм місцем. Отже, полякам доведеться чекати довше", - додав він.

/ Главред

Експерти про ризик нестачі ракет для української ППО

Військові аналітики звертають увагу на серйозну проблему, пов’язану зі скороченням запасів ракет для українських систем протиповітряної оборони. Як зазначає Financial Times, за умови збереження інтенсивності російських ударів, а також у разі їхнього посилення, витрата засобів перехоплення може значно перевищити темпи поповнення арсеналів.

Додатковим фактором ризику залишаються поставки озброєння зі США. За даними видання, вони здійснюються нерівномірно і поки що не покривають усіх потреб України. Це ускладнює підтримку ефективної роботи системи ППО та посилює навантаження на наявні засоби захисту повітряного простору.

Раніше повідомлялося, що Держдеп США схвалив продаж Patriot для України. Держдеп зазначає, що угода з Україною покращить здатність протистояти сучасним і майбутнім загрозам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для посилення протиповітряної оборони Президент України Володимир Зеленський планує замовити у США додаткові 25 систем протиповітряної оборони Patriot.

Як повідомляв Главред, у Bloomberg повідомили про несподіваний дефіцит ППО для України. Активні бойові дії на Близькому Сході призвели до масового використання ракет-перехоплювачів.

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ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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