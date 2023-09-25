"Польща не буде нав'язуватися": у Дуди зробили заяву про відносини з Україною

Якщо Україна "не бажає підтримувати дружні стосунки з Польщею, то Польща не буде нав'язувати свою дружбу", заявили у Дуди.

https://glavred.net/world/polsha-ne-budet-navyazyvatsya-u-dudy-sdelali-zayavlenie-ob-otnosheniyah-s-ukrainoy-10503487.html Посилання скопійоване

У Дуди зробили заяву про відносини з Україною / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Керівник бюро з міжнародної політики в канцелярії президента Польщі Марчін Пшидач заявив, що буцімто дії України у контексті зернового конфлікту є "несправедливими та шкідливими для багатьох поляків". Про це він розповів в ефірі радіо RMF24.

За його словами, якщо Україна "не бажає підтримувати дружні стосунки з Польщею, то Польща не буде нав'язувати свою дружбу".

"В інтересах усіх нас – і це мають розуміти й українці – не дати роз’єднати себе, бо від цього виграє лише третій актор в особі Москви. Тим, хто цього хоче, нічого не загрожує", - сказав Пшидач. відео дня

Він додав, що "у Польщі все добре, а Україна зараз в біді", тому, на його думку, Україна має бути зацікавлена у стабільних відносинах з Польщею.

"Ми в НАТО, у нас сильна армія, ми в ЄС, у нас досить добре функціонує країна. Сьогодні біда в Україні. Це Україна має дбати про підтримку з боку Польщі. Якщо ні, нав'язуватися ми не будемо", - сказав Пшидач.

Конфлікт між Україною та Польщею

Як повідомляв Главред, Словаччина, Польща та Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України.

Після цього Україна подала до СОТ позови проти Польщі та інших країн ЄС через заборону імпорту с/г продукції. У Мінекономіки України висловили сподівання, що держави знімуть свої обмеження з України і тоді не доведеться довго зʼясовувати відносини в судах.

Згодом польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії, а тому припинила передавати військову допомогу Україні.

Окрім того, Моравецький "наїхав" на Зеленського. Прем’єр-міністр Польщі заявив, що хоче сказати президенту України Володимиру Зеленському, аби він більше ніколи не "ображав" поляків, як це нібито він зробив під час виступу в ООН.

Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про припинення військової допомоги Україні вирвали з контексту. Дуда заявив, що його країна буде передавати Україні зброю, яка заміщується новою технікою, придбаною Польщею для своєї армії.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.