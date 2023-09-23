"Більше ніколи не ображайте поляків": Моравецький "наїхав" на Зеленського

Польський прем'єр-міністр наголосив, що "захист польського доброго імені найважливіше завдання уряду" його країни.

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Моравецький "наїхав" на Зеленського / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що хоче сказати президенту України Володимиру Зеленському, аби він більше ніколи не "ображав" поляків, як це нібито він зробив під час виступу в ООН. Про це повідомляє державне інформаційне агентство PAP, цитуючи заяву прем'єра.

Так, польський прем’єр почав говорити про відносини з Україною, нагадавши, що там ведеться війна за безпеку Європи.

"Ми це знаємо й допомагаємо, відправляючи зброю, організовуючи відправлення зброї, тому що ми зараз в першу чергу озброюємося самі. Але хаб у Жешуві, цей спеціальний логістичний центр працював, працює і буде працювати разом з нашими союзниками", - запевнив Моравецький. відео дня

Після цього польський прем’єр звернувся до Зеленського, "щоб він більше ніколи не ображав поляків, як він це зробив нещодавно під час свого виступу в ООН, поляки цього ніколи не дозволять".

"А захист польського доброго імені – це не тільки мій обов'язок і честь, це також найважливіше завдання уряду Республіки. Ми будемо захищати в нинішньому геополітичному контексті всі наші обґрунтування, і ми знаємо, як ці обґрунтування повинні бути сформовані", - додав він.

Нагадаємо, що під час свого візиту до США президент України Володимир Зеленський виступив на дебатах Генасамблеї ООН. Він наголосив, що російські окупанти намагаються завадити Україні вивозити зерно, знищують його. Але Україна робить все, щоб зберегти експортні маршрути, попри "політичний театр".

"Тривожно бачити, як в цей час деякі в Європі підривають солідарність і влаштовують політичний театр, роблячи з зерна трилер. Може здаватися, що вони грають власну роль, але вони допомагають підготувати сцену для московського актора", - сказав президент, говорячи про обмеження, які ввели Польща, Угорщина і Словаччина.

Як повідомляв Главред, після США Зеленський прибув до Канади. В Оттаві їх зустрів прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо. Під час зустрічі Зеленський і Трюдо обговорять військову, економічну та гуманітарну підтримку з боку Канади. Лідери також підпишуть угоду про продовження зміцнення економічних зв'язків між країнами.

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