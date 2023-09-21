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Припинення постачання зброї Україні: Дуда прокоментував слова Моравецького

Аліна Дембіцька
21 вересня 2023, 23:31 оновлено 21 вересня, 23:32
Дуда підкреслив, що країна продовжить виконувати контракти, які раніше уклала з Україною.
Дуда, Муравецкий
Дуда прокоментував слова Муравецького / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про припинення військової допомоги Україні вирвали з контексту. Про це польський президент сказав в інтерв'ю телеканалу TVN24.

За словами президента Польщі, "слова прем'єр-міністра були інтерпретовані найгіршим чином".

"Прем'єр-міністр просто сказав ось що: ми не збираємося передавати Україні нове озброєння, яке ми зараз купуємо у рамках модернізації польської армії", - зазначив Дуда.

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Глава польської держави розповів, що кілька місяців тому він обговорював військові закупівлі для армії своєї країни разом з Моравецьким. Тоді було узгоджено, що Польща не буде передавати нове озброєння, яке вона закуповує в інших країнах за мільярди доларів.

"Я сам буду першим, хто виступить проти передачі цього нового озброєння, яке ми зараз отримуємо з Південної Кореї чи США, наприклад нових Abrams, або комплектів Patriot, або HIMARS", - додав Дуда.

При цьому він уточнив, що його країна продовжить виконувати контракти, які раніше уклала з Україною, включаючи ті, що стосуються постачання самохідних артилерійських установок Krab.

Також, за словами Дуди, Варшава має інші домовленості з Україною щодо постачання боєприпасів і засобів розмінування, які теж будуть виконуватися.

Скандальна заява Моравецького

Нагадаємо, напередодні польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії, а тому припинила передавати військову допомогу Україні.

У Німеччині розкритикували рішення Польщі про припинення постачання зброї. Німецький депутат Ульріх Лехте називає дії Моравецького політичним маневруванням, вважаючи його заяву передвиборчою тактикою партії "Право і справедливість" (ПіС) в Польщі.

Єврокомісія висловила рішучу підтримку Києву після заяви глави польського уряду Матеуша Моравецького про припинення постачання зброї Україні. Водночас зовнішньополітичний речник Єврокомісії Петер Стано не став давати пряму оцінку заяві Матеуша Моравецького.

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війна в Україні Польща Анджей Дуда
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