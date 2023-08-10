Польща перекине на кордон з Білоруссю 10 тисяч солдатів - польський прем'єр

Польща посилить кордон з Білоруссю загоном в 10 тисяч солдатів і офіцерів, повідомив польський прем'єр-міністр Маріуш Блащак.

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Як каже Маріуш Блащак, на кордоні з Білоруссю солдати підвищуватимуть кваліфікацію / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Польська армія перекине на кордон з Білоруссю великий загін - приблизно 10 тисяч солдатів і офіцерів. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє портал Rzeczpospolita.

"Буде близько 10 тисяч солдатів ‒ 4 тисячі будуть військовослужбовцями, які безпосередньо беруть участь в операції, яка стосується підтримки прикордонної служби на кордоні. І 6 тисяч осіб в резерві", - пояснив він.

Далі він додав, що на кордоні з Білоруссю будуть "солдати, які стануть підвищувати кваліфікацію там, в гарнізонах, відтворених на сході країни".

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Провокація Білорусі з вертольотами біля кордонів Польщі

1 серпня 2 вертольоти Повітряно-космічних сил Білорусі перетнули повітряний кордон Польщі. Інцидент стався в рамках спільних навчань білоруських військових з бойовиками ПВК "Вагнера". Бойові машини летіли дуже низько, тому польським засобам стеження було складно їх виявити.

У Варшаві зробили заяву і повідомили про інцидент Північноатлантичний альянс.

7 серпня стало відомо, що Білорусь почала військові навчання біля кордонів Польщі та Литви.

У Міноборони підконтрольної агресору Росії Білорусі сказали, що заяви Польщі, мовляв, "вигадані". Як "вважають" в Мінську, Варшава нібито "шукає виправдання нарощуванню сил і засобів біля білоруського кордону".

Однак експерти наполягають, що до моменту отримання "вагнерівцями" важкої техніки перекинута до Білорусі ПВК загроз ні для України, ні для країн НАТО не несе.

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