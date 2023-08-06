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"Конкуренти": Подоляк розкрив, якими будуть відносини Польщі та України після війни

Юлія Куришко
6 серпня 2023, 18:59 оновлено 6 серпня, 19:13
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Між Володимиром Зеленським та Анджеєм Дудою склався "абсолютно хороший діалог".
'Конкуренти': Подоляк розкрив, якими будуть відносини Польщі та України після війни
Подоляк розкрив, якими будуть відносини Польщі та України / president.gov.ua

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що українсько-польські відносини зараз перебувають на найвищому рівні. За його словами, між президентом України Володимиром Зеленським та його польським колегою Анджеєм Дудою відбувається "абсолютно хороший діалог".

Подоляк в інтерв'ю для FREEДОМ вказав на відсутність розбіжностей між Києвом та Варшавою. Адже головний пріоритет зараз - це свобода і безпека європейського континенту.

"Ми та наші польські партнери розуміємо, що, поки Росія не програє, відповідно ніякої свободи та безпеки не існуватиме",- зауважив він

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За словами Подоляка, якщо Україна займається на полі бою всією необхідною роботою, то Польща є базовим хабом, через який йде постачання до нашої держави. Радник Андрія Єрмака наголосив, що Україна та Польща повністю взаємозалежні та взаємопов'язані у питанні програшу Росії.

Подоляк водночас зазначив, що в України та Польщі є національні суверенітети та державні інтереси. Як приклад він навів сільське господарство. Радник голови ОП пояснив, що в питаннях щодо національних інтересів Київ займає проукраїнську позицію, а Варшава - пропольську. Це проблема внутрішнього діалогу.

Через зрив Росією зернової ініціативи Україні потрібен сухопутний зерновий коридор. Подоляк закликав вести дискусію щодо цього питання абсолютно правильно, максимально коректно, відкрито і публічно. Він впевнений, що це точно не призведе до розривів. Радник голови ОП назвав Польщу максимально близьким другом і партнером України нині. На його думку, це триватиме до кінця війни Росії проти України.

"Після кінця війни в нас, звісно, будуть конкурентні відносини. Звісно, ми конкуруватимемо за ті чи інші ринки, споживчі ринки тощо", - вважає Подоляк.

Він додав, що Київ точно буде залишатись на проукраїнській позиції та жорстко захищатиме свої інтереси стосовно до Польщі та будь-якої іншої країни.

Військова допомога Польщі для України

Нагадаємо, що Польща може відправити своїх військових в Україну. Дуда підкреслив, що якщо це рішення НАТО, то як відповідальний член Альянсу Польща підтримає його.

Польща таємно передала Україні близько десяти гелікоптерів. Офіційно про передавання основного штурмового гелікоптера країн соцтабору на потреби українських військових Польща попередньо не повідомлялося.

Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29. Відомо про те, що Україна отримала 10 МіГів. Це польський міністр сказав під час свого візиту до Канади.

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