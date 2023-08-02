УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Україна воює і за Європу: Зеленський подякував Польщі і закликав усіх охолонути

Андрій Ганчук
2 серпня 2023, 14:02 оновлено 2 серпня, 14:24
126
Україна і Польща стали справжнім щитом Європи, не можна допускати жодних розбіжностей між країнами, рішуче сказав президент Влдадимир Зеленський.
Україна воює і за Європу: Зеленський подякував Польщі і закликав усіх охолонути
Потрібно остудити емоції і не допустити сварки України і Польщі - Зеленський / Колаж: Офіс президента, УНІАН

Україна бореться не тільки за свою свободу, а й за Європу. Історична підтримка Польщі, яка разом з Україною стала справжнім європейським щитом, є надзвичайно цінною. Жодних розбіжностей між Варшавою і Києвом не повинно бути. Треба остудити емоції і не дати політичним моментам зіпсувати відносини. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У своєму Twitter-акаунті він прокоментував певні розбіжності, які виникли між Києвом і Варшавою. За його словами, державам, що стали щитом Європи, в жодному разі не можна допускати будь-яких навіть невеликих непорозумінь.

"Україна бʼється за свободу свою та всієї Європи, і ми вдячні кожному народу, який допомагає. Надзвичайно цінуємо історичну підтримку Польщі, яка разом із нами стала справжнім щитом Європи – від моря до моря. І жодної тріщинки в цьому щиті бути не може", - зазначив Зеленський.

відео дня

Український гарант додав, що потрібно остудити емоції і не дати політичним миттєвостям зіпсувати відносини.

"Ми не дамо жодним політичним миттєвостям зіпсувати відносини між українським і польським народами, а емоціям точно варто охолонути. Свобода й благо наших народів, цінності нашої Європи та перемога над спільним російським ворогом – понад усе", - підкреслив Володимир Зеленський.

Відносини України та Польщі

Керівник Офісу з питань міжнародної політики президента Польщі Марчін Пшидач раніше сказав, що "Києву слід було б почати цінувати ту роль, яку Польща зіграла для України за останні місяці та роки". Така заява з'явилася на тлі планів Варшави закрити кордон для зерна з України після 15 вересня.

Після цього Міністерство закордонних справ України запросило посла Польщі Бартоша Ціхоцького поговорити про слова Пшидача. У Києві закликали Варшаву не сваритися.

"Під час зустрічі було зазначено, що заяви про нібито невдячність українців за допомогу Польщі не відповідають дійсності і є неприйнятними. Переконані, що українсько-польська дружба набагато глибша за політичну доцільність", - наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.

У Польщі та України є розбіжності, сказав заступник польського МЗС Павло Яблонський. За його словами, Київ і Варшава обговорять ситуацію, після чого поляки дадуть свою оцінку.

Інші новини:

Володимир Зеленський Польща новини України
Реклама

Головне за день

Україна воює і за Європу: Зеленський подякував Польщі і закликав усіх охолонути

Україна воює і за Європу: Зеленський подякував Польщі і закликав усіх охолонути

14:02 Політика
У Польщі та України є розбіжності, країни їх обговорять - глава польського МЗС

У Польщі та України є розбіжності, країни їх обговорять - глава польського МЗС

12:55 Світ
"Важкий і тривалий": у Пентагоні дали прогноз на контрнаступ ЗСУ

"Важкий і тривалий": у Пентагоні дали прогноз на контрнаступ ЗСУ

12:30 Україна
Всі головні новини

Останні новини

14:39

Зберігатимуться довше і стануть смачнішими: дівчина показала, що робить з огірками

14:39

Путін вирушить у Туреччину: обговорять деталі "зернової угоди"

14:23

Козловський виклав цікаве фото і натякнув на свою відправку на фронт

14:11

Орбакайте назвала умови для "секретних" концертів у Росії

14:03

Фото потрапило в мережу: Альбіну Джанабаєву запідозрили у вагітності

Удари по Москві наближають крах Путіна, РФ доведеться оголити фронт - СунгуровськийУдари по Москві наближають крах Путіна, РФ доведеться оголити фронт - Сунгуровський
14:02

Україна воює і за Європу: Зеленський подякував Польщі і закликав усіх охолонути

13:55

Ксенія Мішина засвітила свої некрасиві фото з реального життя

13:46

"Святкування не по плану": у Маріуполі партизани отруїли російських офіцерів

13:18

Любов похитнеться: які знаки зодіаку можуть розлучитися в кінці серпня

Реклама
13:04

Єфросиніна показала, що ходьба зробила з її тілом

12:55

У Польщі та України є розбіжності, країни їх обговорять - глава польського МЗС

12:42

Positiff Завгородній розповів про зради в першому шлюбі і друге весілля

12:30

"Важкий і тривалий": у Пентагоні дали прогноз на контрнаступ ЗСУ

12:28

Птахи звили гніздо під вікном: що кажуть прикмети й чи хороший це знак

12:01

Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва розлучаються - ЗМІ

11:54

Корольова вперше висловилася про конфлікт між її матір'ю і Тарзаном через війну

11:41

Крах режиму Путіна і розпад Росії: експерт оцінив наслідки ударів по Москві

11:03

"Повна нісенітниця": Данілов спростував інформацію західних ЗМІ про план на випадок загибелі Зеленського

10:55

У Криму - потужні вибухи, Керченський міст перекрито: що відомо

10:42

Нічна атака на Одеську область: окупанти змінили тактику запуску "Шахедів"Фото

Реклама
10:40

Вертольоти Білорусі перетнули кордон Польщі: в ISW оцінили загрозу від Вагнер

10:09

"Путін буде біснуватися": астролог спрогнозував, коли українцям чекати небезпечних ракетних ударів

09:45

ЗСУ вибили окупантів з позицій біля Авдіївки - Генштаб

09:39

Росії загрожує новий військовий заколот, у розвідці знають прізвище лідера - ГУР

09:26

За 2 хвилини: жінка показала, як прибрати райдужні розводи на нержавійціВідео

09:15

Тарифи на газ у серпні: кому доведеться платити на 2 грн більше за кожен кубометр

08:39

Гороскоп на завтра 3 серпня 2023: Овнам пора ризикувати, Ракам - уникати натовпу

08:26

Влада США готує ще один пакет військової допомоги для України - Politico

08:26

У США досі немає остаточного плану навчання українських пілотів на F-16 - CNN

07:25

РФ вдарила дронами по Одещині: пошкоджено порти та елеватор, виникли пожежіФото

07:05

Загадка для найуважніших: потрібно знайти кролика на загадковій картинці

06:43

У Києві гриміли вибухи, РФ атакувала "Шахедами": що відомоФото

06:35

Хто такий "мазур" і звідки пішло таке прізвище: Авраменко дав несподівану відповідьВідео

06:31

Ми прорвемо російську оборону до кінця осеніПогляд

04:26

Яке сьогодні свято 2 серпня: кого потрібно привітати в цей день

03:40

"Українські дрони": експерт розкрив, коли і як ЗСУ почне бити по Росії

03:00

Гороскоп на серпень 2023 року для Риб: чим здивує кінець літаВідео

02:20

Прощальна роль: Тарантіно зніме хворого Вілліса в своєму останньому фільмі

01:50

"Росіяни – під ударом": РФ не може захистити своїх громадян від атак БПЛА - експерт

01:10

ППО Москви "не бачить" дронів - експертВідео

Реклама
00:41

Шалена головоломка ставить у глухий кут більшість дорослих: треба порахувати блоки

01 серпня, вівторок
23:37

Генерал-майор розповів, чому РФ щосили намагається повернути Старомайорське

22:55

"Виглядав краще, ніж будь-коли": Бекхем показав, як донька робить йому макіяж

22:38

Перешкод не буде: у ГУР натякнули на нову "бавовну" на Кримському мосту

22:33

"Окупанти серйозно відчують наслідки нашої роботи": Зеленський провів важливу нараду

22:03

Росія не блокує українські порти на Дунаї, "прориву" кораблів не було - ЗМІ

21:48

Білоруські гелікоптери перетнули кордон Польщі: про інцидент вже повідомили в НАТО

21:23

Такого ви ще не чули: що в українській мові означає слово "блават"

21:11

Андрій Данилко розповів про свою любов і метеликів в животі

21:06

У Польщі несподівано пройшлися по Україні через "невдячність": МЗС викликало посла

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Кирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти