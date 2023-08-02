Україна воює і за Європу: Зеленський подякував Польщі і закликав усіх охолонути

Україна і Польща стали справжнім щитом Європи, не можна допускати жодних розбіжностей між країнами, рішуче сказав президент Влдадимир Зеленський.

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Потрібно остудити емоції і не допустити сварки України і Польщі - Зеленський / Колаж: Офіс президента, УНІАН

Україна бореться не тільки за свою свободу, а й за Європу. Історична підтримка Польщі, яка разом з Україною стала справжнім європейським щитом, є надзвичайно цінною. Жодних розбіжностей між Варшавою і Києвом не повинно бути. Треба остудити емоції і не дати політичним моментам зіпсувати відносини. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У своєму Twitter-акаунті він прокоментував певні розбіжності, які виникли між Києвом і Варшавою. За його словами, державам, що стали щитом Європи, в жодному разі не можна допускати будь-яких навіть невеликих непорозумінь.

"Україна бʼється за свободу свою та всієї Європи, і ми вдячні кожному народу, який допомагає. Надзвичайно цінуємо історичну підтримку Польщі, яка разом із нами стала справжнім щитом Європи – від моря до моря. І жодної тріщинки в цьому щиті бути не може", - зазначив Зеленський.

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Український гарант додав, що потрібно остудити емоції і не дати політичним миттєвостям зіпсувати відносини.

"Ми не дамо жодним політичним миттєвостям зіпсувати відносини між українським і польським народами, а емоціям точно варто охолонути. Свобода й благо наших народів, цінності нашої Європи та перемога над спільним російським ворогом – понад усе", - підкреслив Володимир Зеленський.

Відносини України та Польщі

Керівник Офісу з питань міжнародної політики президента Польщі Марчін Пшидач раніше сказав, що "Києву слід було б почати цінувати ту роль, яку Польща зіграла для України за останні місяці та роки". Така заява з'явилася на тлі планів Варшави закрити кордон для зерна з України після 15 вересня.

Після цього Міністерство закордонних справ України запросило посла Польщі Бартоша Ціхоцького поговорити про слова Пшидача. У Києві закликали Варшаву не сваритися.

"Під час зустрічі було зазначено, що заяви про нібито невдячність українців за допомогу Польщі не відповідають дійсності і є неприйнятними. Переконані, що українсько-польська дружба набагато глибша за політичну доцільність", - наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.

У Польщі та України є розбіжності, сказав заступник польського МЗС Павло Яблонський. За його словами, Київ і Варшава обговорять ситуацію, після чого поляки дадуть свою оцінку.

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