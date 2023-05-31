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До 25 років: в Україні зменшили граничний вік призовників

Юлія Куришко
31 травня 2023, 01:30
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На початку травня Кабінет міністрів схвалив зміни до законопроєкту "Про військовий обов'язок та військову службу".
До 25 років: в Україні зменшили граничний вік призовників
В Україні зменшили вік призовників до 25 років / колаж: Главред, фото: УНІАН, 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

У Міноборони, реагуючи на звернення Збройних Сил України, внесли зміни до законодавства щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників.

Верховна Рада України погодилп та зменшила граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.

За відповідне рішення віддали 304 голоси, про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram.

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До 25 років: в Україні зменшили граничний вік призовників
В Україні зменшили вік призовників / скріншот: t.me/oleksiihoncharenko

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що в Україні продовжується мобілізація і вона не завершиться до тих пір, поки не завершиться війна.

Вперше президент Володимир Зеленський 25 лютого 2022 року підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку із заявою президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна про проведення "спеціальної операції" проти України.

В Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. змінили критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

Повістки на пляжах вручатимуть військовозобов'язаним. Повістку чоловіки можуть отримати у будь-якому громадському місці, навіть на пляжах, розповіла Наталя Гуменюк.

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