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Політтехнолог пояснив, чи втратив остаточно Кадиров довіру Путіна

19 березня 2023, 12:02
Як каже Борис Тізенгаузен, поки в підкилимно-апаратних іграх Кадиров успішний, але помітно програє в них інший видатний путінський поплічник - Пригожин.
Рамзан Кадиров, Володимир Путін
Рамзан Кадиров, Володимир Путін / скріншоти з відео

Той факт, що в останні місяці чеченський диктатор Рамзан Кадиров практично не з'являється в публічному просторі і ніяк не коментує невдачі російської армії у війні проти України, аж ніяк не свідчить про те, що він втратив довіру російського диктатора Путіна. Про це заявив в інтерв'ю Главреду політтехнолог Борис Тізенгаузен.

"Довіри Кадиров не втратив. Але потрібно віддати належне, поруч з ним знаходяться дуже грамотні піарники і політтехнологи. Судячи з усього, Кадирову порадили не смикатися, як в перші місяці війни, і не нападати на армійське керівництво РФ. Адже ми бачимо, чим це для закінчилося для Пригожина. І скажемо прямо, що армійський спецназ або ФСБ, якщо їм буде поставлено таке завдання, можуть успішно провести операцію. Тому Кадиров самоусунувся за порадою свого недурного оточення", ‒ сказав він.

Як каже Тізенгаузен, поки в підкилимно-апаратних іграх помітно програє інший видатний путінський поплічник - ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

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"Швидше, більше Пригожин не виправдав довіри Путіна. Саме його армійське керівництво фактично зараз зливає. Думаю, що їх завдання в особі Шойгу та інших генералів просто зробити так, щоб ПВК "Вагнер" не стало. Набирати ув'язнених Пригожин більше не може зі зрозумілих причин – він знищив усіх, кого набрав з 50 тисяч. Ув'язнені - не дурні і краще відсидять свій визначений термін, ніж помруть за кілька днів десь під Бахмутом", ‒ підсумував він.

Що відомо про хворобу Кадирова

Раніше глава Кабінету Міністрів Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв розповів, що Кадиров став залежним від ліків, які він вживає вже протягом 15 років. За словами Закаєва, Кадиров хворий і вже став наркозалежним. Він стверджує, що надактивність глави Чечні підтримувалася якимись енергетичними таблетками, які "надалі дадуть про себе знати".

Російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін зазначав, що Кадирова могли отруїти. У нього почалися серйозні проблеми з нирками, що може бути симптомом отруєння. Невзлін розповів, що на лікування Кадиров навіть поїхав в Об'єднані Арабські Емірати, а коли приїжджає в Чечню, то з ним туди їде лікар з ОАЕ.

Пізніше Кадиров після чуток про своє серйозне захворювання вперше з'явився на людях. При цьому у нього на руці був помічений медичний прилад. Як пишуть ЗМІ, 3 березня Кадиров брав участь у зустрічі з ватажком бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним.

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Володимир Путін Рамзан Кадиров Євген Пригожин Борис Тизенгаузен
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