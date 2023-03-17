"Хранитель цінностей": Путіна почали готувати до президентських виборів в РФ

Кремлівські політтехнологи планують акцентувати на "моральній перевазі РФ" над іншими країнами.

Путін готується до виборів у 2024 році / Колаж фото скріншот з відео, Комсомольська правда

Російський диктатор Володимир Путін, який розв'язав криваву війну проти України, хоче брати участь у виборах 2024 року. Вже йдуть розмови щодо його виборчої кампанії, у якій Путін буде як "хранитель традиційних цінностей". Про це говорили на "закритому семінарі" адміністрації Путіна, повідомляє Медуза.

Кремлівські політтехнологи планують акцентувати на "моральній перевазі РФ" над іншими країнами. Для Путіна навіть хочуть створити проект "ДНК Росії", у якому будуть розповідати про "російський світогляд".

Окрім президентства Путіна також обговорювалось питання щодо окупованих українських територій. Путін хоче, аби там розвивався російський бізнес та відкривалися держкомпанії РФ. РФ також хоче приєднати до свого складу Абхазію та Південну Осетію.

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Однак невідомо, чи зможе Путін взяти участь у президентських виборах, адже Міжнародний кримінальний суд вже видав ордер на його арешт.

Ордер на арешт Путіна - що відомо

17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та передачі дітей з окупованих територій України до РФ.

Цей ордер є секретним. Однак також вважається, що інформування громадськості може сприяти запобіганню подальшого вчинення злочинів.

Речник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не буде нести зобов'язання, пов'язані з рішеннями Міжнародного кримінального суду.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що було зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації дітей. Україні вдалося повернути лише 308 дітей. Однак справжня кількість депортованих може бути більшою.

Варто відзначити, що тепер Путіна повинні заарештувати і передати до суду.

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