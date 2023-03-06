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Опухлий Кадиров вперше з'явився на людях з медичним приладом на руці

6 березня 2023, 19:44
Вже кілька тижнів ходять чутки про здоров'я лідера Чечні 46-річного Рамзана Кадирова. Західні ЗМІ повідомляли, що у нього проблеми з нирками.
Кадиров, Рамзан Кадиров
Рамзан Кадиров / скріншот

Глава Чечні Рамзан Кадиров після чуток про своє серйозне захворювання вперше з'явився на людях. При цьому у нього на руці був помічений медичний прилад.

Як пишуть ЗМІ, 3 березня Кадиров брав участь у зустрічі з ватажком бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним.

На руці путінського поплічника добре видно пристрій, схожий на переносний пульсоксиметр. Цей гаджет підключається до смартфону, постійно стежить за рівнем кисню в крові і сигналізує в разі зниження заданих параметрів.

відео дня

Що відомо про здоров'я Кадирова

Вже кілька тижнів ходять чутки про здоров'я лідера Чечні 46-річного Рамзана Кадирова. Західні ЗМІ повідомляли, що у нього проблеми з нирками.

Кадиров

За останні кілька місяців Рамзан Кадиров сильно додав у вазі, він виглядає дуже похмурим, а в своїх відео часто не може відкрити очі.

Кадиров

Те, що Кадиров час від часу виглядає енергійним і рухливим, приписують вживання їм стимуляторів. Кажуть, що тепер чеченський диктатор залежить від цього та інших ліків.

пульсоксиметр
Пульсоксиметр / скріншот

Раніше глава кабінету міністрів Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв розповів, що Кадиров став залежним від ліків, які він вживає вже упродовж 15 років. За словами Закаєва, Кадиров хворий і вже став наркозалежним. Він стверджує, що надактивність глави Чечні підтримувалася якимись енергетичними таблетками, які "надалі дадуть про себе знати".

"І сьогодні він став абсолютно залежний від цих таблеток, і є якась наркотична залежність. Він вже не контролює себе без них. І тому є таке припущення, що він хворий і зараз його кудись відправили у відпустку відпочити, але насправді – на лікування, щоб трохи привести до тями", – розповів Закаєв.

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