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Обличчя набрякло, 15 років на таблетках: з'ясувалися подробиці про хворобу Кадирова

7 лютого 2023, 08:41
Рамзан Кадиров останнім часом сильно змінився і на це є причини, стверджує Ахмед Закаєв.
Рамзан Кадиров
Рамзан Кадиров / соцмережі

Глава Чечні Рамзан Кадиров став залежним від лікарських препаратів. Їх він вживає вже протягом 15 років.

Глава кабінету міністрів Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв прокоментував останнє фото Кадирова, на якому видно, що соратник Путіна розтовстів, пише FREEДОМ.

За словами Закаєва, Кадиров хворий і вже став наркозалежним. Він стверджує, що надактивність глави Чечні підтримувалася якимись енергетичними таблетками, які "надалі дадуть про себе знати".

"І сьогодні він став абсолютно залежний від цих таблеток, і є якась наркотична залежність. Він вже не контролює себе без них. І тому є таке припущення, що він хворий і зараз його кудись відправили у відпустку відпочити, але насправді - на лікування, щоб трохи привести до тями", – розповів Ахмед Закаєв.

Як повідомляв Главред, днями чеченський диктатор Рамзан Кадиров звинуватив Захід і Україну у тому, що вони не допомогли чеченцям воювати за незалежність в дев'яності роки, а зараз Чечня нібито не зможе існувати без Росії, і навіть не прогодує людей.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що Путіна нібито попередили про розвал РФ вже у 2023 році. На думку експертів при Радбезі РФ, першою на вихід зі складу Росії стоїть Республіка Татарстан. Крім того, про вихід зі складу Росії можуть заявити Башкортостан і Чечня.

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Автор: Сергій Кущ
новини Росії Рамзан Кадиров
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