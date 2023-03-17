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Після ордера Путін став "ласим шматочком" для власного оточення - Кочетков

17 березня 2023, 21:21
Видача ордера на арешт Путіна ще не означає, що його посадять у в'язницю, каже експерт.
Олександр Кочетков, Володимир Путін
Путіна може відправити до суду навіть його особисте оточення / Колаж фото Главред, скріншот з відео

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Однак це не означає, що Путіна посадять у в'язницю в разі його затримання. Про це спеціально для Главреда розповів політичний аналітик Олександр Кочетков.

"Видача ордера не передбачає обов'язковий вирок Путіну. Це означає, що потрібно затримати людину, допитати, записати її свідчення, а далі триватиме процес. Тобто це ще не в'язниця, не довічне ув'язнення – нічого подібного. Це перший необхідний крок", - сказав Кочетков.

Однак не факт, що Путіна взагалі зможуть затримати, адже РФ не визнають Гаагу, а в інші країни диктатор, швидше за все, їхати не буде. Тепер навіть країни-"друзі" РФ будуть гарненько обмірковувати, чи варто бачитися з Путіним, адже їх також потім можуть покликати в Гаагу.

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Він зазначив, що в Гаазі вибрали дуже вдалий епізод, за який виписаний орден.

"Тому для Путіна після видачі цього ордера виникнуть певні проблеми. Крім того, ордер виданий через справу, що стосується незаконного вивезення дітей з території України в Росію, а це дуже переконлива справа ... Все, що стосується дітей, є просто кричущим злочином, на який обов'язково будуть реагувати в цивілізованому світі. Навіть у Китаї", - пояснив Кочетков.

Експерт вважає, що навіть особисте оточення Путіна може оголосити на нього полювання і передати суду - він для них "ласий шматочок".

"Тепер у Путіна одна дорога - в кремлівську стіну. Там таких диктаторів, як правило, і ховають. Або поруч, як Сталіна. Туди йому і дорога. Путін вже фактично одним копитом у Кремлівській стіні. Тому у Путіна залишається єдиний спосіб уникнути Гаазького правосуддя - померти. Природною смертю або неприродною. Інших варіантів у нього вже не залишається", - сказав Кочетков.

Ордер на арешт Путіна - що відомо

17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та передачі дітей з окупованих територій України до РФ.

Цей ордер є секретним. Однак також вважається, що інформування громадськості може сприяти запобіганню подальшого вчинення злочинів.

Речник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не буде нести зобов'язання, пов'язані з рішеннями Міжнародного кримінального суду.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що було зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації дітей. Україні вдалося повернути лише 308 дітей. Однак справжня кількість депортованих може бути більшою.

Варто відзначити, що тепер Путіна повинні заарештувати і передати до суду.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення МКС і назвав його історичним.

"Глава держави-терориста і ще одна російська посадова особа офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині. У депортації українських дітей - незаконному переміщенні тисяч наших дітей на російську територію", - зазначив президент України.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Путін Гаазький трибунал вторгнення Росії
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