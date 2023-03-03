"Кадирова могли отруїти": до нього терміново викликали лікаря з ОАЕ – Невзлін

Медикам з Росії глава Чечні не довіряє, адже він боїться розправи з боку російських генералів, які на нього "мають зуб".

У Кадирова проблеми з нирками, його могли отруїти, заявляє Невзлін/ соцмережі, Вікіпедія

Главу Чечні Рамзана Кадирова могли отруїти. У нього почалися серйозні проблеми з нирками, що може бути симптомом отруєння.

На лікування Кадиров навіть поїхав до Об’єднаних Арабських Еміратів, а коли приїжджає до Чечні, то з ним туди їде лікар з ОАЕ. Про це повідомив російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч, колишній віце-президент"ЮКОСа" Леонід Невзлін у Telegram.

"У Кадирова проблеми з нирками, тому він не зміг бути присутнім на посланні Путіна до Федеральних зборів, пише Bild. Мої джерела це підтверджують. Лікують Кадирова в ОАЕ, а коли він буває на короткий час у Грозному, нефролог із Абу Дабі спеціально приїжджає до нього", – зазначає Невзлін.

відео дня

За його словами, глава Чечні не довіряє російським лікарям, адже вважає, що його могли отруїти, і боїться розправи з боку генералів РФ.

"Кадиров явно не довіряє російським лікарям. Є підстави. Мої джерела кажуть, що нирки – симптом отруєння і саме цього боїться Кадиров, який надто багато нажив ворогів серед генералів, які мають доступ до розробок ГРУ", – пише Невзлін.

скрін

Хвороби Кадирова

Раніше глава кабінету міністрів Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв розповів, що Кадиров став залежним від ліків, які він вживає вже упродовж 15 років. За словами Закаєва, Кадиров хворий і вже став наркозалежним. Він стверджує, що надактивність глави Чечні підтримувалася якимись енергетичними таблетками, які "надалі дадуть про себе знати".

"І сьогодні він став абсолютно залежний від цих таблеток, і є якась наркотична залежність. Він вже не контролює себе без них. І тому є таке припущення, що він хворий і зараз його кудись відправили у відпустку відпочити, але насправді – на лікування, щоб трохи привести до тями", – розповів Закаєв.

Нагадаємо, ексспівробітник радянського КДБ і Служби зовнішньої розвідки РФ, міжнародний консультант Сергій Жирнов висловив думку, що Кадирова навряд чи можна назвати "вірним псом" президента РФ Володимира Путіна. Він може навіть ліквідувати російського диктатора, однак зараз влада Чечні є залежною від дотацій, наданих Кремлем.

Вас також може зацікавити: