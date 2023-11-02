УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Політолог розповів, чи загрожують витівки угорського Орбана розвалом ЄС

Дмитро Відоменко
2 листопада 2023, 02:05
Про розвал ЄС через пропутінську політику прем'єра Угорщини Віктора Орбана говорить поки рано, вважає політолог Олексій Коломієць.
Коломієць, Орбан, ЄС
Як вважає Олексій Коломієць, ситуація з Угорщиною та ЄС не найпростіша / колаж Главред, фото УНІАН

Про розвал ЄС через пропутінську політику прем'єра Угорщини Віктора Орбана говорить передчасно, але ситуація непроста. Про це в інтерв'ю Главреду розповів президент Центру європейських і трансатлантичних студій Олексій Коломієць.

"Абсолютним шоком для мене стало те, що Євросоюз зміг піти на такий рівень санкцій. Звичайно, в санкціях є слабкі місця, але схоже, що вони досягли інституційної спроможності в координатах, в яких ЄС не був здатний функціонувати. Фундамент ЄС абсолютно відкидав будь-які натяки ведення силової політики. Про розвал говорити марно, але схоже, що Євросоюз вже досяг ліміту функціонування в умовах, коли буквально за добу змінюється все. Але це - урок історії, який проходили століттями. Кожна організація, установа, блок або альянс в кінцевому підсумку закінчували свою історію рано чи пізно. Це - нормально і природно", – сказав він.

А ось з приводу Сербії ситуація, каже Коломієць, набагато складніша.

відео дня

"Щодо Сербії тут ситуація більш серйозна. Белград-Москва були союзом, і Угорщина зараз може або природно увійти в цей союз, або, можливо, вона вже там. Я не дарма згадував про "осі зла", тому що Угорщина зараз – її асоційований член. Сербія також близька до цього, незважаючи на все її лавірування. І перспективи більшої формалізації цього тріо реальні, і це дійсно небезпечно, тому що поруч з ними Боснія і Герцеговина, що створює виклики для Європи", ‒ підсумував він.

Хто такий Олексій Коломієць?

Олексій Коломієць - український політолог-міжнародник. Президент Центру європейських та трансатлантичних досліджень. Головний редактор сайту "Євроатлантична Україна", що спеціалізується на питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Відносини України та Угорщини на тлі повномасштабної війни РФ

Нагадаємо, глави МЗС ЄС не змогли схвалити надання Україні восьмого пакету військової допомоги у розмірі 500 млн євро.

Угорщина вже тривалий час і послідовно блокує 8-й транш допомоги на озброєння України нібито під приводом того, що Україна внесла під санкції Угорський ОТР-банк.

Скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що допомога Україні - не в інтересах його народу.

Віктор Орбан і його уряд не приховують своєї лояльності до кремлівського режиму. З початку повномасштабного вторгнення Будапешт обмежувався сухими безадресними заявами, а незабаром перейшов до лобіювання інтересів Росії в Євросоюзі. Зокрема, угорські чиновники неодноразово закликали скасувати проти РФ санкції або втручалися у формування санкційних списків.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Євросоюз Угорщина Віктор Орбан Олексій Коломієць
Реклама

Головне за день

Окупанти відвели частину підрозділів від Роботиного: у ворога шалені втрати

Окупанти відвели частину підрозділів від Роботиного: у ворога шалені втрати

23:59 Україна
Україна переможе РФ, але потрібна допомога Заходу за п'ятьма пунктами - Залужний

Україна переможе РФ, але потрібна допомога Заходу за п'ятьма пунктами - Залужний

22:25 Україна
Залужний розповів про збільшення резерву військових в Україні - The Economist

Залужний розповів про збільшення резерву військових в Україні - The Economist

21:34 Україна
Всі головні новини

Останні новини

03:10

Загроза ядерного удару РФ по Україні: генерал СБУ розкрив несподіваний сценарій

02:35

Серце прослужить набагато довше: лікар назвав продукти, яких потрібно уникати

02:05

Політолог розповів, чи загрожують витівки угорського Орбана розвалом ЄС

01:35

"Суцільна бійка і хаос": як Путін міг би почати гібридну війну проти Заходу

01:20

Чи визначите ви, хто на картинці не є людиною: тест для найрозумніших

Після смерті Путіна в Росії почнеться релігійна громадянська війна - ЖирновПісля смерті Путіна в Росії почнеться релігійна громадянська війна - Жирнов
01 листопада, середа
23:59

Окупанти відвели частину підрозділів від Роботиного: у ворога шалені втрати

22:50

Знайдіть безпечний вихід на зображенні за 30 секунд: це завдання вирішать одиниці

22:40

"Буде важко": Данілов попереджає про можливі атаки РФ по інфраструктурі України взимку

22:25

Україна переможе РФ, але потрібна допомога Заходу за п'ятьма пунктами - Залужний

Реклама
22:19

"Дізнавшись найстрашніше": Козловський відреагував на свою смерть у росЗМІ

21:53

Лорак залайкала пост колишнього чоловіка про розлучення

21:44

Прем'єрка Італії наговорила російським пранкерам багато зайвого про Україну

21:34

Залужний розповів про збільшення резерву військових в Україні - The Economist

21:14

Пугачова розчулила Мережу свіжими фото дітей від Галкіна

21:06

Що таке 25 кадр і як він впливає на людину

20:42

Олена Ющенко показала, як виглядає найменший онук експрезидентаВідео

20:38

Довічне та 30 років ув'язнення: окупанти влаштували нові незаконні судилища

20:30

РФ може атакувати Україну ракетами: Зеленський назвав міста, які під загрозою удару

20:07

Вдарить +5: які регіони заливатиме дощем

19:59

"Змішаний штурм": військовий експерт розкрив жорстку тактику окупантів в Авдіївці

Реклама
19:30

Підозри зняті: Меттью Перрі помер не від передозування наркотиками - ЗМІ

19:17

З'явилися гучні подробиці вчорашніх ударів ЗСУ по окупантах у Донецьку

19:10

Про Арестовича та "поразку" у війніПогляд

19:01

Як зробити зачіску без "бабського" об'єму: стиліст вказав на помилку, яка додає віку

18:59

ЗСУ потужно вдарили по штабу російських військ, де міг бути генерал Теплінський

18:30

РФ перемістила гелікоптери Ка-52 та Мі-8 після удару ATACMS: де вони тепер

18:27

Чорна п'ятниця 2023: брехливий маркетинг або реальні знижки

18:25

Кошовий розсекретив, на кого буде вчитися старша дочка Варвара

18:01

Шойгу погрожує знищити F-16 ЗСУ "за 20 днів" і пофантазував про успіхи ППО РФ

17:59

Росіяни запустили дві авіабомби по дитячому садочку на Херсонщині

17:47

Командир "зник" разом з батальйоном: у РФ хочуть приховати загибель сотні окупантів від HIMARS

17:46

Дружина Сергія Тігіпка зізналася, що була коханкою ще одруженого політика

17:41

Чи будуть повістки розсилати на смартфони: у Міноборони розповіли про смарт-мобілізацію

17:35

"Розділяй і володарюй": Ягун пояснив, як протистояння ФСБ та Міноборони вплине на РФ

17:27

"Неможливо порахувати": окупанти серйозно зміцнюють лінію оборони і заважають ЗСУ

17:15

Техно-жовтень у Хмельницькому, Червонограді та Борисполі: Фокстрот відкрив 2 магазини та оновив 1 новости компании

17:03

РФ може бити ракетами з Новоросійська: генерал СБУ розкрив тривожний сценарійВідео

17:00

"Прошу не довіряти": Залужний попередив про фейкові повідомлення від шахраїв

16:52

Чому не можна позичати гроші ввечері: як правильно давати в борг

16:47

Як впливає режим сну на вагу: експерт розповів, як люди непомітно товстіють

Реклама
16:44

Чому Bayraktar "не видно" на фронті: офіцер ГУР розкрив один нюанс

16:32

Як і коли оформити надбавку до пенсії: кому з пенсіонерів пощастить

16:30

Що не можна робити 2 листопада, щоб не було проблем з грошима: прикмети дня

15:58

Північна Корея передала РФ мільйон снарядів, їх вистачить на 2 місяці – Bloomberg

15:57

"Путін помер" : у ГУР назвали цілі розгону інформації щодо смерті диктатора

15:50

Що буде, якщо Місяць віддалиться від Землі: чи чекати планетарної катастрофи

15:47

Більше немає сил: дружина Віктора Павліка в сльозах показала своє материнство

15:46

Чим не можна мити дзеркала: заборонені засоби, які залишають плямиВідео

15:30

"Хочуть знову окупувати місто": генерал розкрив важку ситуацію під Куп‘янськом

15:25

Швидко і без сантехніка: як пробити раковину на кухні

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти