Політолог розповів, чи загрожують витівки угорського Орбана розвалом ЄС

Про розвал ЄС через пропутінську політику прем'єра Угорщини Віктора Орбана говорить поки рано, вважає політолог Олексій Коломієць.

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Як вважає Олексій Коломієць, ситуація з Угорщиною та ЄС не найпростіша / колаж Главред, фото УНІАН

Про розвал ЄС через пропутінську політику прем'єра Угорщини Віктора Орбана говорить передчасно, але ситуація непроста. Про це в інтерв'ю Главреду розповів президент Центру європейських і трансатлантичних студій Олексій Коломієць.

"Абсолютним шоком для мене стало те, що Євросоюз зміг піти на такий рівень санкцій. Звичайно, в санкціях є слабкі місця, але схоже, що вони досягли інституційної спроможності в координатах, в яких ЄС не був здатний функціонувати. Фундамент ЄС абсолютно відкидав будь-які натяки ведення силової політики. Про розвал говорити марно, але схоже, що Євросоюз вже досяг ліміту функціонування в умовах, коли буквально за добу змінюється все. Але це - урок історії, який проходили століттями. Кожна організація, установа, блок або альянс в кінцевому підсумку закінчували свою історію рано чи пізно. Це - нормально і природно", – сказав він.

А ось з приводу Сербії ситуація, каже Коломієць, набагато складніша.

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"Щодо Сербії тут ситуація більш серйозна. Белград-Москва були союзом, і Угорщина зараз може або природно увійти в цей союз, або, можливо, вона вже там. Я не дарма згадував про "осі зла", тому що Угорщина зараз – її асоційований член. Сербія також близька до цього, незважаючи на все її лавірування. І перспективи більшої формалізації цього тріо реальні, і це дійсно небезпечно, тому що поруч з ними Боснія і Герцеговина, що створює виклики для Європи", ‒ підсумував він.

Хто такий Олексій Коломієць? Олексій Коломієць - український політолог-міжнародник. Президент Центру європейських та трансатлантичних досліджень. Головний редактор сайту "Євроатлантична Україна", що спеціалізується на питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції України.

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