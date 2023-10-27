"Україна не переможе": Орбан видав зухвалу заяву, а прем'єр Люксембургу його осадив

Пропутінський політик підкреслив, що необхідний "план Б", адже "Україна не виграє на фронті, а росіяни не програють на фронті".

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Орбан видав зухвалу заяву про Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Командування Об'єднаних Сил ЗС України, скріншот із відео

Скандальний прем'єр-міністр Угорщини і поплічник Путіна Віктор Орбан заявив, що стратегія Європейського Союзу щодо російсько-української війни провалилась і Україна не переможе на фронті. Про це він сказав у інтерв’ю угорському радіо, пише Magyar Nemzet.

"Сьогодні всі знають, але не наважуються сказати, що ця стратегія (стратегія ЄС – "українці повинні перемогти, росіяни повинні програти" – ред.) провалилася. Усі військові експерти кажуть, що Україна не переможе на фронті", - видав Орбан.

За його словами, Угорщина завжди займала таку позицію. Пропутінський політик підкреслив, що необхідний "план Б", адже "Україна не виграє на фронті, а росіяни не програють на фронті".

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Як відомо, від початку повномасштабної війни угорський прем'єр постійно заявляє, що Україні не вдасться перемогти у цій агресивній війні, яку розпочала країна-агресорка Росія. А останнім часом скандальний політик опинився під критикою колег з ЄС, оскільки зустрівся у Пекіні з Путіним. Сам Орбан відмовився вибачатися за цю зустріч.

Окрім того, прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини ветували виділення 50 мільярдів євро допомоги Україні від ЄС.

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель жорстко розкритикував Віктора Орбана за таку його позицію. Беттель підкреслив, що Угорщина не може тримати Європейський Союз у заручниках у питаннях, які стосуються допомоги Україні.

"Не можна казати: якщо ви хочете грошей для України, то ми хочемо грошей для себе. Ми не маємо бути заручниками пана Орбана, і я переконаний, що ми знайдемо позитивне рішення", - цитує слова Беттеля Reuters.

Угорщина постійно видає скандальні заяви на адресу України

Нещодавно скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що допомога Україні – не в інтересах його народу. Як зазначив угорський прем'єр, інтереси України, мовляв, ніколи не ставитимуться вище за інтереси Угорщини, і він вважає неприпустимим, щоб це "когось зачепило".

Також Угорщина поставила Україні жорсткий ультиматум. Так, Орбан заявив, що Угорщина не буде надавати підтримку Україні у питаннях міжнародних відносин до тих пір, поки Київ не відновить мовні права етнічних угорців, які мешкають на території країни.

Окрім того, Орбан станцював під дудку Путіна і видав ще одну скандальну заяву про Україну. Так, під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним Орбан назвав війну країни-агресорки Росії проти України "воєнною операцією".

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