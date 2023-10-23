Угорщина блокує передачу Україні 8-го пакету військової допомоги від ЄС

Боррель стверджує, що члени Євросоюзу все ще "шукають рішення".

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Орбан все ще блокує виділення Україні допомоги на озброєння / Колаж Главреда: Фото: УНІАН

Глави МЗС ЄС не змогли схвалити надання Україні восьмого пакету військової допомоги в розмірі 500 млн євро. Але в Євросоюзі наголошують, що вирішуватимуть проблему "в той чи інший спосіб", повідомляє Укрінформ.

"Ми все ще не змогли вирішити проблему із 8-м траншем з Європейського фонду миру, ми все ще шукаємо рішення. Але в той чи інший спосіб ми знайдемо рішення для цього", - сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель.

На запитання, яким чином ЄС має намір продовжувати допомогу для України, у тому числі військову в обсязі 5 мільярдів на рік протягом 2024-2027 рр. з Європейського фонду миру, Боррель наголосив, що ЄС не може тривалий час розглядати рішення щодо продовження допомоги для України.

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Запропонований Європейською комісією середньостроковий перегляд багаторічного бюджету ЄС (MFF) на 2024-2027 роки має бути завершений до кінця поточного року. Під час цього має бути визначено, які суми яким шляхом і в які терміни будуть спрямовані на військову допомогу для України, пише Укрінформ.

Зазначається, що Угорщина вже тривалий час і послідовно блокує 8-й транш допомоги на озброєння Україні нібито під приводом того, що Україна внесла під санкції угорський ОТР-банк.

Після того, як Україна виключила ОТР, Будапешт знайшов вже нове виправдання - мовляв, це було "тимчасовим" рішенням Києва і "суттєво не змінює ситуацію".

Відносини України та Угорщини на тлі повномасштабної війни РФ

Віктор Орбан та його уряд не приховують своєї лояльності до кремлівського режиму. З початку повномасштабного вторгнення Будапешт обмежувався сухими безадресними заявами, а невдовзі перейшов до лобіювання інтересів Росії у Євросоюзі. Зокрема, угорські чиновники неодноразово закликали скасувати проти РФ санкції або втручалися у формування санкційних списків.

Крім того, уряд Орбана натякав на територіальні претензії до України, пояснюючи це "утисками угорської нацменшини" на Закарпатті, й перешкоджав ухваленню Євросоюзом пакетів фінансової допомоги Україні. Угорщина виступає проти вступу Києва до ЄС та НАТО.

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