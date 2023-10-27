Скандальний Орбан не хотів танцювати під дудку Путіна: ЗМІ дізналися деталі

Скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан попереджав главу Євроради Шарля Мішеля і генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що він збирається зустрітися з директором країни-агресорки Росії Володимиром Путіним. Інформацію вже підтвердили в апараті угорського прем'єра. При цьому Орбан нібито намагався уникнути зустрічі з Путіним, але у нього не вийшло.
Як повідомляє угорське видання hvg.hu з посиланням на свої джерела, Орбан попередив керівництво ЄС і НАТО – Мішеля і Столтенберга – про те, що він має намір провести зустріч з Путіним.
Також Орбан нібито говорив, що зустріч з Путіним відбулася не з його ініціативи, але уникнути діалогу з кремлівським директором не вдалося.
Примітно, що в пресслужбі прем'єра Угорщини підтвердили інформацію про інформування Орбаном керівників ЄС і НАТО про зустріч з Путіним. Втім, не підтвердили відомості, згідно з якими Орбан такої зустрічі хотів уникнути.
"Перед кожною такою зустріччю прем'єр-міністр проводив консультації, пов'язані з членством Угорщини в НАТО і ЄС", - підкреслили в апараті Віктора Орбана.
Зустріч Орбана з Путіним і пропаганда про Україну
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з главою Кремля Володимиром Путіним на форумі Один пояс-один шлях. Там Орбан, який повторює кремлівську пропаганду про війну проти України, сказав Путіну, що Будапешт "намагається врятувати двосторонні відносини" з Москвою, виступає "за зняття санкцій з Росії" і завершення "бойових дій в Україні".
За декілька днів Орбан зробив скандальну заяву про Україну. Зокрема, він сказав, що допомога Україні нібито не в інтересах народу Угорщини. За його словами, безпека угорської держави забезпечується НАТО.
На Заході розкритикували Орбана за зустріч з керівником країни-агресора Росії Путіним. Сам Орбан зробив нову скандальну заяву про те, що "Україна не здобуде перемогу на фронті", через що його піддали вже новій критиці.
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