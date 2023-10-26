"Шансів на мир не буде": Орбан зробив скандальну заяву щодо дружби з Путіним

Пропутінський політик заявив, що уряд Угорщини – "єдиний, хто говорить від імені та на користь миру, який був би на користь усім у Європі".

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Орбан зробив скандальну заяву щодо дружби з Путіним / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот із відео

Скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "пишається" тим, що підтримує контакти з главою кремлівського режиму Володимиром Путіним.

Як пише Reuters, у Брюсселі, відповідаючи на запитання щодо своїх відносин з Путіним, Орбан заявив журналістам, що "зберігати всі канали спілкування відкритими – це частина його стратегії," і він "пишається нею".

"Ми хочемо зробити все для того, щоб був мир. Тому ми тримаємо відкритими усі лінії зв'язку для росіян, інакше шансів на мир не буде. Це стратегія, ми пишаємось нею", - сказав він. відео дня

Пропутінський політик також заявив, що уряд Угорщини – "єдиний, хто говорить від імені та на користь миру, який був би на користь усім у Європі".

Окрім того, Орбан заявив, що готовий до переговорів з Україною щодо зняття вето з військової допомоги ЄС у розмірі 500 млн. Він каже, що хотів би приїзду до Будапешта української делегації перед тим, як ЄС ухвалить рішення про наступний транш з Європейського фонду миру.

"Ми чекаємо приїзду української делегації до Будапешта для переговорів про це. Ми відкриті і готові домовлятися", - заявив прем'єр Угорщини.

Скандальні заяви Орбана щодо України

Як повідомляв Главред, Угорщина поставила Україні жорсткий ультиматум. Так, Орбан заявив, що Угорщина не буде надавати підтримку Україні у питаннях міжнародних відносин до тих пір, поки Київ не відновить мовні права етнічних угорців, які мешкають на території країни.

Також раніше скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україні нібито "не здобути перемогу" над країною-агресоркою Росією. При цьому він повторив пропагандистські тези Кремля ‒ мовляв, "Америка хоче втягнути" Угорщину у війну проти Росії, але угорці "на неї не підуть".

Окрім того, Орбан цинічно "підмахнув" Путіну. Незважаючи на триваюче вторгнення в Україну окупантів РФ, угорський політик закликав до переговорів між Києвом і Москвою, фактично натякаючи на те, що за Кремлем слід залишити захоплені території України.

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