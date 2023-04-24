Політолог пояснив, що має статися для прискореного вступу України до НАТО

Як вважає політичний експерт Андрій Золотарьов, вигідний Києву північноатлантичний пасьянс на даний момент поки не складається.

https://glavred.net/world/politolog-poyasnil-chto-dolzhno-sluchitsya-dlya-uskorennogo-vstupleniya-ukrainy-v-nato-10465516.html Посилання скопійоване

Андрій Золотарьов / колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Мешканцям України не варто сподіватися на те, що найближчим часом зовнішньополітичні умови сприятимуть прискоренню вступу нашої країни до НАТО. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

"Думаю, що для того, щоб вступ України до НАТО відбувся, має бути консенсус Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії і, мабуть, Іспанії та Нідерландів як найбільш впливових країн-членів НАТО і в економічному, і у військовому відношенні. Тоді це можливо. Ердоган явно хотів добре поторгуватися за фактом вступу Фінляндії в НАТО і виторгувати собі F-35. У підсумку він отримає F-16 Block Upgrade II. Але, тим не менш, він поступився. Я відразу прогнозував, що Ердогана дотиснуть, як і з питання Швеції", ‒ сказав він.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрій Володимирович Золотарьов (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник Центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина( 1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія. відео дня

Як вважає Золотарьов, перш за все, конфлікти почнуться в Німеччині ‒ в силу величезної кількості проросійськи налаштованого населення в цій країні.

"Що стосується України, то тут у мене такої впевненості немає. У Німеччині, в силу "ватності" частини німецького політикуму, ситуація буде гойдатися. Там активно проросійські проксі розкручують антивоєнний рух. Це, до речі, той елемент інформаційної війни, якого ми не помічаємо, але який може дуже сильно вплинути на німецьку політику, в тому числі і в питанні членства України в НАТО. Це також може відбитися і на поставках нам озброєнь і техніки. Сьогодні, спасибі німецькому уряду, у самої Німеччини на озброєнні немає ще жодної системи IRIS-Т, А ЗСУ таку систему вже отримали і не одну", ‒ сказав він.

В цілому, вважає Золотарьов, вигідний Києву північноатлантичний пасьянс зараз не складається.

"Аналогічні проблеми з урахуванням економічної ситуації і Франції, де опозиція буде активно розгойдувати тему економічних витрат від антиросійських санкцій. Мовляв, чому ми вкладаємо чималі кошти в озброєння України. Тобто попереду нас чекають проблеми, і вони не сприятимуть такому вирішенню. Та й скоро вибори в США, і хто буде ставити на порядок денний питання членства України в НАТО, коли республіканці активно відпрацьовуватимуть ізоляціоністський порядок денний? Адже представники республіканців вже прямо говорять про те, що для США є проблеми важливіші за Україну. Так поки пасьянс не складається", - сказав він.

Дивіться відео про те, що експерт Андрій Золотарьов думає про перспективи вступу України до НАТО

Вступ України до НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 20 квітня під час свого візиту до Києва сказав, що Україна має вступити до НАТО. За його словами, з цим згодні всі країни-члени Альянсу. Організація докладе всіх зусиль, щоб євроатлантична інтеграція української держави стала можливою.

Президент Володимир Зеленський днями заявив, що Україна доклала всіх зусиль, щоб вступити до Північноатлантичного альянсу. Тепер Київ очікує політичного Запрошення в НАТО на саміті у Вільнюсі, який відбудеться влітку поточного року.

Учасник Атлантичної ради, керівник громадської організації Україна в НАТО Юрій Романюк припустив, що Україна може вступити до Альянсу у квітні 2024 року. На його думку, розвиток такого сценарію можливий у разі припинення на той час гарячої фази війни.

Війна Росії проти України: