Полетять на 460 кілометрів: США готують для України нові високоточні ракети

Нові боєприпаси можуть прискорити спроможності України на полі бою та задовольняти потреби ЗСУ.

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У Штатах готуються виробляти далекобійні ракети для передачі їх ЗСУ / Колаж: Главред, фото: ВМС США, Генштаб ЗСУ

Військово-повітряні сили США зробили замовлення на виробництво високоточних боєприпасів повітряного базування ERAM нового класу з дальністю ураження 460 км. Вони будуть призначені для допомоги Україні у протистоянні армії країни-агресора Росії.

Як повідомляє видання Aviation Week, перший запит на виробництво недорогих боєприпасів великої дальності, що здатні долати 250 морських миль, опублікували ще у січні 2024 року. 10 липня ВПС США уточнили, що ERAM буде призначений саме для протидії російській агресії в Україні.

"Цей боєприпас має ключове значення для прискорення спроможності України ефективно задовольняти потреби на полі бою і забезпечує доступну масову зброю для масового виробництва", — йдеться у повідомленні. відео дня

Видання зазначає, що розробка ERAM є однією з багатьох зусиль Пентагону щодо виробництва нових, але недорогих боєприпасів повітряного базування. Зацікавлення у виготовленні цієї зброї висловили вже 16 компаній.

RIM-174 SM-6 ERAM / Інфографіка: Главред

Що таке Aviation Week? Aviation Week - головний журнал Aviation Week Network, підрозділу Informa. Щотижневий журнал доступний у друкованому вигляді та в Інтернеті, він розповідає про аерокосмічну, оборонну та авіаційну промисловість, з основним акцентом на аерокосмічних технологіях. Він має репутацію завдяки своїм контактам у військових і промислових організаціях Сполучених Штатів, пише Вікіпедія.

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