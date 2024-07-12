Полетять на 460 кілометрів: США готують для України нові високоточні ракети

Військово-повітряні сили США зробили замовлення на виробництво високоточних боєприпасів повітряного базування ERAM нового класу з дальністю ураження 460 км. Вони будуть призначені для допомоги Україні у протистоянні армії країни-агресора Росії.
Як повідомляє видання Aviation Week, перший запит на виробництво недорогих боєприпасів великої дальності, що здатні долати 250 морських миль, опублікували ще у січні 2024 року. 10 липня ВПС США уточнили, що ERAM буде призначений саме для протидії російській агресії в Україні.
"Цей боєприпас має ключове значення для прискорення спроможності України ефективно задовольняти потреби на полі бою і забезпечує доступну масову зброю для масового виробництва", — йдеться у повідомленні.відео дня
Видання зазначає, що розробка ERAM є однією з багатьох зусиль Пентагону щодо виробництва нових, але недорогих боєприпасів повітряного базування. Зацікавлення у виготовленні цієї зброї висловили вже 16 компаній.
Що таке Aviation Week?
Aviation Week - головний журнал Aviation Week Network, підрозділу Informa. Щотижневий журнал доступний у друкованому вигляді та в Інтернеті, він розповідає про аерокосмічну, оборонну та авіаційну промисловість, з основним акцентом на аерокосмічних технологіях. Він має репутацію завдяки своїм контактам у військових і промислових організаціях Сполучених Штатів, пише Вікіпедія.
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