'Це не матиме сенсу': Байден сказав, чому не дозволяє Україні бити вглиб РФ зброєю США

Президент України Володимир Зеленський просив зняти обмеження на удари зброєю США вглиб РФ, але Байден зазначив, що поки що це рішення не зміниться.

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Байден сказав, чому не дозволяє Україні бити вглиб РФ зброєю США/ колаж: Главред, фото: скрін відео WP, Вікіпедія

Президент США Джо Байден пояснив, чому його країна не дозволяє Україні використовувати далекобійну зброю для ударів вглиб країни-агресорки Росії. За словами американського лідера, удари, наприклад, по Москві не матимуть сенсу.

Про це він сказав під час пресконференції, повідомляє "Голос Америки". Байден нагадав, що Україна може бити американською зброєю по прикордонних територіях Росії, але не вглиб РФ.

"Ми дозволили Зеленському використовувати американську зброю в наближених прикордонних регіонах Росії. Чи маємо ми його обмежувати? Наприклад, якби Зеленський мав можливість, а такого немає, проводити удари по Москві, по Кремлю? Чи мало б це сенс? Ні. Питання в тому, як найкраще використати зброю, яку він має, зброю, яку ми йому надаємо", – зазначив Джо Байден. відео дня

Байден наголосив, що США надали Зеленському більше можливостей для далекобійних ударів та систем протиповітряної оборони. Також він додав, що у своїх рішеннях він керується порадами начальника штабу, міністра оборони та співробітників розвідки.

"І ми щодня визначаємо, що вони повинні і не повинні робити, як далеко це має зайти. Так діяти логічно", – зазначив президент США.

Заборона США бити вглиб РФ американською зброєю – останні новини

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна "вибиває" від США доленосне рішення. Україна намагається добитися від США дозволу на застосування далекобійної зброї для ударів по російському тилу. Він наголосив, що таке рішення зможе змінити перебіг війни.

Також раніше повідомлялося, що в США закликали зняти обмеження для ЗСУ на удари вглиб Росії американською зброєю. Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон наголошує, що Україна повинна мати можливість вести війну так, як вона сама вважає за потрібне.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Білому домі дали дивну відповідь, виправдовуючи заборону ЗСУ бити вглиб Росії. Удари ЗСУ американською зброєю углиб Росії у відповідь на терористичні атаки ЗС РФ по Україні Білому дому вважаються "нереалістичними". За словами старшого директора із питань Європи у Раді з нацбезпеки США Майкла Карпентера, це не змінить ситуацію на полі бою.

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