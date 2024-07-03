США оголосили про новий пакет допомоги Україні: що передають

Це вже сьомий транш зі зброєю з моменту підписання Байденом закону про фінансування допомоги Україні.

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До України прибуде нова партія зброї від США / Колаж: Главред, фото: Міністерство оборони США, Офіс президента

США оголосили про передачу нового пакету військової допомоги Україні. Це вже сьомий транш з моменту підписання Байденом доповнення до закону про національну безпеку, повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Що входить до військового пакету розміром на 150 млн доларів:

ракети для ЗРК HAWK; відео дня

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

мінометні снаряди калібру 81 мм;

ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;

підривне обладнання та боєприпаси;

тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;

тактичні аеронавігаційні системи та обладнання забезпечення літаків;

запасні частини, технічне обслуговування та інше польове та допоміжне обладнання.

Друга частина пакету передбачає передачу ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot та NASAMS на суму 2,2 млрд доларів. Ці ракети будуть надані за прискореною процедурою за рахунок зміни черговості закордонних поставок США.

Військова допомога США - останні новини

Як писав Главред, до пакету 2,3 млрд доларів увійдуть ракети для протиповітряної оборони, протитанкова зброя та інші критичні боєприпаси із запасів США. При цьому Україна отримає ракети для систем Patriot і NASAMS за прискореним графіком.

Відомо, що США ставлять на "стоп" усі інші контракти щодо оборонних замовлень, у пріоритеті — Україна. Президент Джо Байден заявив, що США зобов'язалися постачати Україні додаткові системи ППО, зокрема — батареї Patriot.

Тим не менше Зеленський констатував, що західне обладнання надходить на фронт дуже повільно.

"Це найбільша трагедія цієї війни, що між рішенням і реальним (його, — Главред) виконанням у нас справді дуже, дуже, дуже довге очікування", — висловився президент.

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