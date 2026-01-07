Рус
В Італії зробили категоричну заяву щодо розгортання військ в Україні

Інна Ковенько
7 січня 2026, 09:50
Італія дотримується принципу добровільності участі у миротворчих місіях та конституційних процедур у рішеннях щодо підтримки України.
Коротко:

  • Італія виключає використання своїх військових на території України
  • Рішення про підтримку України ухвалюватимуться лише з дотриманням конституційних процедур

Прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні після зустрічі "коаліції охочих" у Парижі заявила, що її країна не стане відправляти своїх військових в Україну в рамках майбутніх гарантій безпеки.

Італія неодноразово наголошувала на принципах добровільності участі у відправці військ. Про це йдеться на сайті італійського уряду за підсумками засідання Коаліції охочих 6 січня.

"Підтверджуючи підтримку Італії безпеці України, відповідно до того, що завжди робилося, прем'єр Мелоні підтвердила деякі основні положення позиції італійського уряду щодо гарантій, зокрема виключення використання італійських військ на території України", - йдеться у заяві.

Зазначається, що Італія послідовно наполягає на принципі добровільності участі у миротворчих місіях та необхідності дотримання конституційних процедур під час ухвалення рішень про підтримку України в разі майбутнього нападу.

Розміщення військ в Україні

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що наразі обговорюється варіант із розміщенням на території України європейського військового контингенту, але це не гарантія безпеки, а сили стримування.

Він зазначив, що європейські війська не стоятимуть на лінії фронту і не виступатимуть військовим щитом для України.

Засідання Коаліції охочих - останні новини

Як писав Главред, 6 січня 2026 року в Парижі відбулися переговори лідерів "Коаліції охочих" за участю Володимира Зеленського, Еммануеля Макрона, представників США і близько 35 країн, на яких обговорювали гарантії безпеки для України, механізми підтримки та можливі умови припинення вогню у війні з Росією.

Зеленський разом із Макроном і Стармером підписали декларацію про наміри щодо розміщення багатонаціональних сил в Україні після завершення війни.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після укладення мирної угоди в Україну можуть бути направлені "тисячі французьких солдатів". Він підкреслив, що ці сили не будуть залучені в бойові дії.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна готова долучитися до гарантій безпеки України та Європи, однак тільки після укладення мирної угоди. Зокрема, Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen для контролю повітряного простору, залучити морські ресурси для розмінування акваторії Чорного моря та продовжити підготовку українських військових офіцерів.

Про персону: Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні — італійська політикиня, журналістка та державна діячка, яка з жовтня 2022 року обіймає посаду прем’єр-міністерки Італії, ставши першою жінкою на цій посаді. Вона є лідеркою правоконсервативної партії "Брати Італії", відомої акцентом на національній ідентичності, традиційних цінностях та жорсткій міграційній політиці. У зовнішній політиці Мелоні послідовно підтримує Україну у війні проти Росії, наголошуючи, що мир не може означати капітуляцію, і виступає за надання Києву гарантій безпеки та міжнародної допомоги, водночас відкидаючи можливість відправки італійських військ.

