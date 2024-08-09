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Поки що Путіну нічого не загрожує, він за рік ще більше зацементував систему в РФ – Золотарьов

Альона Вороніна
9 серпня 2024, 04:45
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Найближчим часом не варто розраховувати що в РФ дозріє змова і Путіна усунуть. Поки що російському диктатору нічого не загрожує.
Поки що Путіну нічого не загрожує, він за рік ще більше зацементував систему в РФ – Золотарьов
Поки що Путіну нічого не загрожує, він за рік ще більше зацементував систему в РФ/ колаж: Главред, фото: Главред, скріншот: відео Telegram

Боротьба "веж Кремля" ніколи не припинялася – вона згасала і набувала прихованих форм, проте продовжувала відбуватися і далі. Але можливість того, що у країні-агресорці Росії дозріє змова проти російського диктатора Володимира Путіна, поки що мінімальна – у Кремлі зробили висновки після того, як обпеклися після бунту Пригожина. Таку думку висловив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов під час чату на Главреді.

"Боротьба "веж Кремля" ніколи не припинялася: вона згасала, набувала прихованих форм, але відбувалася. На прикладі псевдозаколоту Пригожина всі прекрасно зрозуміли, що може статися, якщо приберуть точку зв'язаності, а такою точкою є гарант внутрішньоелітних домовленостей. Тому можливість того, що дозріє змова проти Путіна, поки що мінімальна: обпікшись із Пригожиним, там зробили висновки", – зазначив Золотарьов.

За його словами, в особі приватних військових компаній Росія отримала державу всередині держави, і в якийсь момент ця держава всередині держави кинула виклик системі. Політолог зазначив, що Євгеній Пригожин був одним із тих людей, яким російський диктатор Путін дуже довіряв. Положення Пригожина було винятковим та особливим – він мав змогу діяти, порушуючи норми російського законодавства, а це багато про що свідчить, наголосив політолог.

"Проте досвід отримано. І треба визнати, що за цей рік Путін зумів ще більше зацементувати систему. Час від часу з неї когось будуть викидати. Наприклад, переконавшись у тому, що Шойгу токсичний, його перемістили по горизонталі. Точно так само посунули Патрушева. Є, звичайно, секта професора Солов'я, який вважає, що Путін перебуває в холодильнику на Валдаї. Я не збираюся з цим сперечатися", – сказав Золотарьов.

Він зазначив, що поки що становище Путіна досить міцне. Невдоволення генералів в Росії малоймовірне, адже зараз помітно, як стерилізується генеральське середовище.

"Де Суровікін? Де Попов? Де генерали, які могли собі дозволити певну риторику? Путін прекрасно знає про казус генерала Рохліна, який брав штурмом Грозний, у якого з'явилися політичні амбіції і який почав називати речі своїми іменами по-генеральськи, по-військовому. Але сталося з ним нещастя: дружина нібито застрелила. Уроки 90-х Путін добре засвоїв. Тому розраховувати на те, що Путіна хтось завтра усуне, або на те, що дозріє змова, найближчим часом не варто. Поки що йому нічого не загрожує", – висловив думку політолог.

Дивіться відео повної бесіди з Андрієм Золотарьовим про переговори з Росією, вибори в США і перспективи завершення війни:

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Війна в Україні – останні новини

Раніше керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що бої в Курській області змусять відвести війська РФ зі Сходу. Тривалі бої в Курській області можуть змусити Путіна здійснити "жест доброї волі" на Донбасі і перенаправити свої війська на інший напрям.

Також раніше повідомлялося, що армія РФ може влаштувати котел на Донбасі – генерал описав небезпеку і назвав напрямок. Окупантам вдалося просунутися і наблизитися до Торецька, тому що вони використовують ефективний алгоритм, а в України не вистачає сил і техніки.

Політолог Андрій Золотарьов оцінив, скільки часу Росія ще може воювати. Проблеми в російській економіці є, але в неї поки що досить великий запас міцності, вважає Золотарьов.

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новини Росії війна в Україні Володимир Путін Андрій Золотарьов
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