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"Поки що в РФ великий запас міцності": політолог оцінив, скільки часу Росія ще може воювати

Альона Вороніна
8 серпня 2024, 03:30
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Проблеми в російській економіці є, але в неї поки що досить великий запас міцності, вважає Золотарьов.
Украинские военные, Андрей Золотарев
Політолог Золотарьов оцінив, скільки часу Росія ще може воювати/ колаж: Главред, фото: 72 ОМБр імені Чорних Запорожців, Главред

Якщо вірити песимістичним для Росії прогнозам, то країна-агресорка РФ може ще вести війну такої ж інтенсивності, як зараз, упродовж двох-трьох років. Головне, що допомагає державі-агресорці зараз втриматися на плаву – це те, що не було перекрито потік нафтодоларів.

Поки що Кремль отримує мільярди нафтодоларів у результаті "сірої" торгівлі нафтою. РФ готувалася до санкційного тиску наперед, тому в результаті ефективність санкцій виявилася набагато нижчою від прогнозованої. Таку думку висловив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов під час чату на Главреді.

"Два-три роки (РФ зможе продовжувати війну проти України так само інтенсивно, як зараз – ред.), якщо покладатися на думки військових експертів – тих, які песимістично оцінюють шанси і можливості Росії. Головне – це те, що не перекрито потік нафтодоларів. Байден, прийшовши до влади, зупинив будівництво газопроводу Keystone. Це гігантський проєкт, який міг радикально вплинути на ціни на нафту. Трамп може розморозити цей проєкт. Якщо знизяться ціни на нафту, агресор Росія не отримає мільярдів нафтодоларів", – зазначив Золотарьов.

За його словами, поки що у Кремля є мільярди нафтодоларів, які він отримує в результаті "сірої" торгівлі нафтою. Росія 10 років готувалася до станційного тиску і підготувалася. У результаті ефективність санкцій виявилася набагато нижчою, ніж прогнозували військові та економічні експерти.

"Набіулліна вважається прозахідною, лібералкою. У російських медіа її таврують. Але вона виявилася ефективною. Набіулліна і Бєлоусов (до того, як він прийшов у міноборони РФ) зробили так, що державні гроші влилися у ВПК. І це дало ефект, можливо, тимчасовий. Можливо, Набіулліна бачить попереду пороги і підводні камені. Але з економікою і фінансами в Росії зараз більш-менш. І тих, хто контрактується на війну, в Росії вистачає: там виплачують одразу близько 20 тисяч доларів на руки. Це серйозний аргумент для людей, які загрузли в боргах і аліментах. І поки 30 тисяч осіб на місяць Росія набирає. Плюс поки що там нарощується військове виробництво", – сказав політолог.

Він зазначив, що в Росії попереду, безумовно, будуть проблеми, проте зараз поки що в РФ споживчий бум, а у нас споживчий ринок падає. На думку Золотарьова, якби у нас усе було добре, можна було б, сидячи на березі, чекати, коли повз пропливе труп ворога. Але в нас ситуація не така райдужна.

"Тому проблеми в російській економіці є, але в неї поки що досить великий запас міцності. Ламати цей запас міцності можна тільки такими кроками, як ми говорили вище, наприклад, суттєвим зниженням цін на нафту. Наприклад, Рейган 80-ті роки досяг домовленості з саудитами, що призвело до обвалення цін на нафту. Усе це зашкодило Радянському Союзу: війна в Афганістані відразу виявилася не по кишені, відразу почалися проблеми з продовольством, виникли проблеми з бюджетом, а підсумок у грудні 1991 року ми пам'ятаємо", – зазначив Золотарьов.

Дивіться відео повної бесіди з Андрієм Золотарьовим про переговори з Росією, вибори в США і перспективи завершення війни:

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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