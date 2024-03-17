Похід на Москву і повалення Путіна: розкрито головні завдання російських повстанців

Рейд повстанців РФ, які беруть контроль над населеними пунктами в прикордонних областях РФ, прокоментував екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.
Мета російських добровольців - похід на Москву і повалення путінського режиму, заявив він в ефірі телеканалу FREEДОМ.
Водночас співрозмовник вважає, що для цього необхідно, щоб у столиці Росії ситуація стала хиткою, а поки що добровольці зосереджені на тому, щоб завдати максимальної шкоди путінській армії і закріпитися на звільненій території.
"Завдання спільне - Москва, це безумовно. Сумнівів жодних немає. Але навряд чи ми можемо очікувати, що з цього заходу дійдемо до Москви. До Москви треба зайти тоді, коли там ситуація вже похитнеться, і коли її треба буде добивати, грати в такому ендшпілі", - каже екс-депутат Держдуми.
Водночас він упевнений у тому, що завданням-мінімумом для російських добровольців є максимум часу провести на звільненій території і просунутися вглиб РФ.
"Зараз головне завдання полягає в тому, щоб закріпитися й утримати певний шматок території, розгорнувши над нею в підсумку біло-синьо-білий прапор і оголосити там якийсь тіньовий уряд. Тим більше, що легітимність Путіна після 17 березня, м'яко кажучи, під питанням. Вийде це чи ні, є великі сумніви, оскільки є об'єктивні обмеження в озброєнні... Проте зараз велика кількість наших сил перебуває на території Російської Федерації, і, відповідно, поки що ця операція триває", - додав Пономарьов.
Що відомо про російський добровольчий корпус (РДК)
Російський добровольчий корпус — військовий підрозділ Збройних сил України, який сформований вихідцями з Росії, що проживають на території країн Європейського союзу, України, у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до складу Інтернаціонального легіону ТрО України.
На цей час проводять бойові дії на Авдіївському напрямі, Запорожжі, Лиманському напрямі, так і на території Росії в прикордонних регіонах, повідомляє Вікіпедія.
Операція повстанців на території РФ
Раніше після ударів по цілях у РФ російські повстанці поставили Путіну ультиматум. У РФ зникла навіть видимість виборчого процесу, заявили представники РДК, ЛСР і Сибірського батальйону.
Нагадаємо, раніше в "Російському Добровольчому Корпусі" опубліковано відео, де російські солдати залишають свої позиції і тікають. "Солдати путінської армії біжать, виблискуючи п'ятами. За їхніми спинами залишаються населені пункти, техніка і, насамперед, громадяни РФ, покинуті й непотрібні", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в РДК заявляли про те, що Росія скукожиться до Підмосков'я. Денис Нікітін переконаний, що на уламках нинішньої РФ може виникнути конфедерація.
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