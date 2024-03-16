Після ударів по цілях у РФ російські повстанці поставили Путіну ультиматум

У РФ зникла навіть видимість виборчого процесу, заявили представники РДК, ЛСР і Сибірського батальйону.

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Повстанці РФ звернулися до диктатора Володимира Путіна / Колаж: Главред, Фото: скріншот

До диктатора Володимира Путіна звернулися російські повстанці, які ведуть збройну боротьбу проти кремлівського режиму.

Представники Російського добровольчого корпусу, Легіону Свобода Росії та Сибірського батальйону записали спільне звернення до "бункерного" диктатора і закликали його вийти з ними на зв'язок.

Добровольці РФ наголосили, що вже кілька днів Бєлгород, Бєлгородська і Курська області є зоною активних бойових дій, але путінська адміністрація перешкоджає евакуації населення, незважаючи на заклики російських добровольців,

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"У зв'язку з цим, виключно через твої амбіції, продовжують страждати і гинути мирні люди. Ми закликаємо тебе припинити цей цирк, подумати про долі ні в чому не винних росіян і дозволити евакуацію цивільних із зони бойових дій", - заявили представники вони.

За їхніми словами, так звані вибори в РФ давно перетворилися на "повний фарс" і закликали диктатора припинити "заганяти простих людей для участі у твоїй виставі на виборчі дільниці під бомби й артилерійські снаряди".

"Навіть примусове волевиявлення неможливе, коли лунають сигнали повітряної тривоги! Ти давно втратив свою легітимність, а за нинішніх обставин зникла навіть видимість виборчого процесу", - впевнені повстанці РФ.

Вони переконані, що Росії необхідні негайні й докорінні зміни і назріла "необхідність глибокої трансформації відносин влади з народом, відвертої розмови про нові та справедливі суспільні правила".

"Якщо ти готовий обговорювати майбутнє нашої країни без диктатури і авторитаризму - ми зі свого боку готові до такої розмови. Якщо у тебе ще збереглися мужність і відповідальність - виходь з нами на зв'язок зручним для тебе способом", - додали добровольці РДК, ЛСР і Сибірського батальйону.

Дивіться відео - повстанці поставили Путіну ультиматум:

/ Скриншот

Що відомо про російський добровольчий корпус (РДК) Російський добровольчий корпус — військовий підрозділ Збройних сил України, який сформований вихідцями з Росії, що проживають на території країн Європейського союзу, України, у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до складу Інтернаціонального легіону ТрО України. На цей час проводять бойові дії на Авдіївському напрямі, Запорожжі, Лиманському напрямі, так і на території Росії в прикордонних регіонах, повідомляє Вікіпедія.

Операція повстанців на території РФ

Раніше в Легіоні "Свобода Росії" заявили, що їхні добровольці повністю взяли під контроль смт Тьоткіно Курської області. "смт Тьоткіно Курської області повністю під контролем російських визвольних сил. Путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції і кидає важку техніку", - розповіли в ЛСР.

Своєю чергою в "Російському Добровольчому Корпусі" опубліковано відео, де російські солдати залишають свої позиції і тікають. "Солдати путінської армії біжать, виблискуючи п'ятами. За їхніми спинами залишаються населені пункти, техніка і, насамперед, громадяни РФ, покинуті й непотрібні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в РДК заявляли про те, що Росія скукожиться до Підмосков'я. Денис Нікітін переконаний, що на уламках нинішньої РФ може виникнути конфедерація.

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