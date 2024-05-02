'Їдь у свою Україну!': полячка побила білоруску, коли почула російську мову

Епічна історія сталася в самому "серці" Польщі - Варшаві.

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Поліція відкрила кримінальну справу / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Visasam

Полячка у Варшаві побила білоруску, яка розмовляла російською мовою, прийнявши її за українку, пише портал Warsawhere.

Повідомляється, що 22-річна дівчина з Білорусі прогулювалася зі своєю подругою, спілкуючись між собою російською мовою. Раптово до них підійшла доросла пара (чоловік і жінка). Жінка почала використовувати ненормативну лексику і вимагала, щоб дівчата поверталися назад в Україну.

Потім полячка підійшла до білоруски і плюнула їй в обличчя, а та у відповідь вдарила її ногою. Жінка обернулася, схопила білоруску за волосся, а її супутник, як стверджується, завдав кілька ударів.

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Жінки припинили битися після того, як хтось із людей, які проходили повз, сказав, що викличе поліцію.

Поліція відкрила справу за статтею про "публічну образу або порушення недоторканності за національною ознакою", за це в Польщі загрожує до 3 років позбавлення волі.

Напади на українців за кордоном - останні новини

Як писав Главред, у межах торгового центру в німецькому місті Мурнау знайшли двох українців із ножовими пораненнями. 36-річний чоловік від отриманих важких травм помер на місці, другий, 23-річний потерпілий помер у сусідній лікарні ввечері 27 квітня.

Правоохоронці знайшли та затримали підозрюваного за гарячими слідами. Ним виявився 57-річний громадянин країни-агресора РФ.

Раніше в одному з ресторанів Чехії офіціант вирішив низькопробно пожартувати і разом із колегами увімкнув гімн Росії та сирену для українок.

У 2022 році в Італії знайшли мертвою 23-річну українку Анастасію Алашрі, яка в березні втекла в цю країну разом зі своїм чоловіком і трирічним сином. Останнього поліція затримала за підозрою у вбивстві жінки.

Білоруси в Польщі Станом на 2023 рік білорусів у Польщі було вже щонайменше 300 тисяч. Досить багато білорусів переїхало за останні пів року, і причинами цього були як репресії в Білорусі, так і спрощення бюрократичних процедур у Польщі, писав Белсат. Ще з 2019 року білоруси були другою за чисельністю групою іноземців у Польщі - більше було тільки українців.

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