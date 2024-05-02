РФ націлилася на чотири великі міста: підполковник розкрив напрямки удару

Ворог намагається для захоплення Часового Яру обійти місто по флангах, розповів Назар Волошин.

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/ Колаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces

Окупанти РФ штурмують Часів Яр Донецької області та навколишні населені пункти, намагаючись захопити логістичні маршрути, заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСГВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

Інформація про те, що росіяни прорвалися до каналу Сіверський Донець - Донбас, не відповідає дійсності, сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"У ворога успіхів немає. Ворог продовжує вже котрий тиждень штурмувати місто. Ситуація контрольована. Противник продовжує знищувати Часів Яр і навколишні населені пункти, як авіацією, так і артилерією. Окупанти всілякими способами намагаються роздобути ці панівні висоти, на яких є Часів Яр, щоб вийти на подальшу боротьбу за території й обстрілювати вже далі Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ, Краматорськ", - каже український військовий.

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За його словами, ворог намагається для захоплення міста обійти по флангах через Богданівку та Іванівське, активно штурмуючи ці населені пункти, а з метою створення умов для подальшого просування до Краматорської агломерації ворог намагається вийти на рубіж Сіверський Донець - Донбас.

Водночас представник ОСГВ "Хортиця" уточнив, що інформація про прорив окупантів до каналу не відповідає дійсності.

"І російські окупанти методом випаленої землі намагаються знищувати наші всі і взводні, і опорні пункти, і саме місто Часів Яр, щоб нашим захисникам не було де оборонятися. Друга лінія оборони укріплена. Сили оборони готові до боротьби з ворогом", - додав Волошин.

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Раніше повідомлялося, що окупанти просуваються до Часового Яру. Наразі евакуація з Часового Яру сповільнилася майже до нульових показників - у місті залишаються сотні людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загрозу захоплення Часового Яру до 9 травня. Окупанти РФ кинули в наступ великі ресурси, наголосив Олег Калашников.

Захоплення Часового Яру відкриє окупантам дорогу до "оборонного поясу" ЗСУ. Російські війська, які зараз перебувають на східних околицях Часового Яру, активізували зусилля із захоплення міста з березня 2024 року. Це дозволить армії РФ почати подальші наступальні операції проти міст, які формують значний оборонний пояс України на Донбасі.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

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