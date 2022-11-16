Знайшли мертвою зі слідами ножових поранень: в Італії жорстоко вбили 23-річну біженку з України

Анастасію Алашрі знайшли мертвою в Італії / Фото pixabay.com, corrieredibologna.corriere.it

В Італії знайшли мертвою 23-річну українку Анастасію Алашрі, яка в березні втекла в цю країну разом зі своїм чоловіком і трирічним сином. Останнього поліція затримала за підозрою у вбивстві жінки.

Біженка з України померла від ножових поранень, повідомляє італійське видання Corriere Bologna.

Анастасію знайшли мертвою зі слідами трьох ножових поранень вранці в понеділок, 14 листопада, в сільській місцевості Вілла Джулія поблизу Фано (провінція Пезаро-Урбіно). Днем раніше, 13 листопада, Анастасія не вийшла на роботу (вона працювала офіціанткою в місцевому ресторані).

У злочині підозрюють її колишнього чоловіка - 32-річного єгиптянина. Встановлено, що в останні місяці стосунки між ними ставали все більш конфліктними, тому жінка хотіла розлучитися.

11 листопада Анастасія звернулася в поліцію, щоби подати заяву про насильство в сім'ї. Пізніше вона переселилася до свого друга і колеги по роботі, з яким, як пишуть італійські видання, "хотіла побудувати нове життя".

"У неділю вона повернулася в будинок, щоб забрати особисті речі. Там зустрілася з колишнім. Між ними зав'язалася сварка. З того часу новин від неї не було", – йдеться у повідомленні.

Про зникнення Анастасії заявив її друг. Підозрюваного чоловіка українки вистежили на залізничному вокзалі Болоньї. Ймовірно, він намагався покинути територію Італії, адже на той час йому вже повідомили про підозру у жорстокому поводженні в сім'ї.

Під час допиту він дав свідчення, які дозволили знайти тіло Анастасії, сумки з жіночим одягом і два ножі.

Прокуратура Пезаро змінила звинувачення єгиптянину на підозру у вбивстві. Чоловіка заарештували.

Анастасія працювала в "Остерії від Пеппи " – ресторані, який з 2018 року внесений до путівника Мішлена.

"Ми дізналися про смерть Анастасії Алашрі, яка з травня працювала офіціанткою в нашому ресторані в Фано. Ця новина шокувала нас, адже дівчина була дуже хорошою і відданою роботі. У вільний час вона давала уроки гри на фортепіано. Музика була її великою пристрастю. Висловлюємо глибокі співчуття. Анастасія назавжди залишиться в наших серцях", – написали колеги і власники закладу про українку.

Трирічний син залишився Анастасії залишився сиротою.

Як повідомляв Главред, в кінці вересня в притулку для біженців з України в селі Клеркасл в Ірландії стався кривавий інцидент. Там виявили 8-річну українку з численними ножовими пораненнями. Її 40-річна мати лежала поруч без свідомості. Обох у критичному стані доправили до лікарні. Обставини події встановлює місцева поліція.

Раніше ми писали, що в Німеччині трагічно загинув хлопчик, який через війну з родиною евакуювався з України. На 5-річного Тимура Незбжицького впала шафа. Трагедія сталася ввечері 20 вересня, коли всі були вдома.

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