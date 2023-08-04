Включили гімн РФ і сирену: в Чехії офіціанти намагалися познущатися над українками

В одному з ресторанів Чехії офіціант вирішив низькопробно пожартувати і разом з колегами включив гімн Росії і сирену для українок.

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Офіціант, кажуть дівчата, став хихикати і відпускати жарти в дусі: "Інтернет тільки російський" / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

У Чехії фанати країни-агресора РФ намагалися висміяти пару дівчат-українок, але зазнали вельми прикре фіаско. Про це одна з них розповіла на своїй сторінці в TikTok.

Українки вирішили прийняти їжу і прийшли на обід в один з чеських ресторанів. Це обернулося для них сумним інцидентом.

Дівчина каже, що ледве вони присіли за столик, то відразу у офіціанта попросили пароль від ресторанного Wi-Fi. Він почув, мабуть, акцент в їх Чеських фразах, після чого негайно став хихикати і відпускати жарти в дусі: "Інтернет тільки російський".

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"Ми спершу не звернули уваги і чекали свого замовлення. Через п'ять хвилин вони включили гімн Росії. Ми зайшли всередину і запитали: "це гімн Росії? На що вони сказали: "так". Сказавши, що я українка, нам відповіли: "І що?". Посміялися і включили звук сирени", – сказала дівчина.

Потім вона зазначила, що адміністрація закладу негайно вибачилася перед нею і подругою і швидко звільнила офіціанта. І тому вона закликала інших українців не писати негативні відгуки на дану точку громадського харчування та інші ресторани, які не причетні до події (для того, щоб не псувати їм репутацію).

Нагадаємо, раніше жінка з країни-агресора, Росії, говорила що терпіла нестерпну "русофобію" від персоналу в турецькому готелі Fame Residence Goynuk в місті Кемер.

"Ламаною російською мовою він став кричати на мене, махав рукою, щоб я "пішла геть". І постійно повторював: "Та хто ти така!". У Туреччині була раз 100! Останні роки взагалі подорожували з чоловіком на машині самостійно по різних куточках країни. Завжди було прекрасне ставлення до нас. Цього разу теж готель вибирала дуже довго, читала відгуки, вивчала фото. В результаті огидне ставлення персоналу!"- обурювалася туристка з країни-агресора.

До того росіянку Оксану Маряхіну за вигук гасла " Слава Росії!"перед українцями в Греції жорстоко побили на пляжі.

"На нас посипалися матюки, погрози, і люди пішли битися з якимись предметами в руках. Я побачила кілька знайомих облич з українського боку, намагалася напоумити і зупинити. Ніхто мене не чув. Я намагалася розняти, і людина, яку я трохи знаю, вдарив мене кастетом в обличчя, в задню частину голови, а коли я впала, били ногами, куди могли. Синці у мене на руках, на ногах, на ребрах ", – заявила вона.

Кріоме того, на пляжі Туреччини стався конфлікт між українками і росіянами. Один з росіян грубо висловлювався в бік мам з дітьми з України, які перебували там на відпочинку, потім почав ображати всіх українців в цілому і врешті-решт зізнався, що він нібито особисто вбивав українців на фронті під час війни країни-агресора Росії проти України.

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