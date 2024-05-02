Шольц та Макрон проведуть 'таємну вечерю' перед візитом Сі до Франції

У ЗМІ стало відомо, що Шольц та Макрон будуть на зустрічі зі своїми дружинами.

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Шольц і Макрон таємно зустрінуться / колаж: Главред, фото: ОПУ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон "таємно зустрінуться" в Парижі. Відомо, що ця зустріч відбудеться за пару днів до приїзду до Франції глави Китаю Сі Цзіньпіна.

За інформацією видання Politico, Шольц та Макрон будуть на зустрічі зі своїми дружинами. Вона пройде в одному із французьких ресторанів.

Журналісти уточнюють, що ключовою темою буде візит Сі Цзіньпіна, який приїде до Франції вже в неділю, 5 травня, і пробуде там три дні. Німецький канцлер, ймовірно, розповість французькому президентові про свою поїздку до Китаю минулого місяця.

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Співробітник Німецького фонду Маршалла Ноа Баркін розповів, що Макрон планує переконати Шольца бути з ним на зустрічі з Сі Цзіньпіном, яка відбудеться наступного тижня. Також планується, що участь візьме голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Politico пише, що під час вечері Макрон та Шольц можуть обговорити і фінансування сфери оборони в ЄС. Президент Франції хоче створення "оборонних облігацій", які передбачають випуск у Європі боргових зобов'язань для фінансування військових інвестицій. Шольц поки що не підтримує ініціативу.

Нагадаємо, що Олаф Шольц виступив із заявою про кінець війни в Україні. Глава німецького уряду зауважив, що Китай відкрито заявив про свою готовність приєднатися до дипломатичного процесу для припинення війни в Україні.

Після заяв про французьку армію в Україні Макрон заговорив про "ядерку". Президент Франції продовжує посилювати риторику проти Росії. Тепер іноземний лідер переконує громадськість, що готовий розглядати французьку ядерну зброю як щит для Європи від Росії.

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