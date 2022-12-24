"Підтримка Заходу триває": Анкара спантеличила дивною заявою про завершення війни

Війна в Україні не закінчиться наступного року, вважає Хулусі Акар.

У Туреччині спрогнозували терміни завершення війни в Україні / 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар прокоментував перспективи завершення війни України з російськими загарбниками.

Анкара хоче, щоб сторони домовилися про гуманітарне припинення вогню, яке могло б стати початком переговорів, пише агентство Анадолу.

"Туреччина продовжує наполегливо і рішуче працювати над цим питанням. Ми за те, щоб війна закінчилася і настав мир", - заявив міністр оборони Туреччини.

Водночас він вважає, що війна не закінчиться наступного року і нагадав про нову підтримку Заходу України у захисті своєї незалежності та територіальної цілісності.

"Схоже, що ця війна не закінчиться легко. Підтримка США, Європи та Заходу триває. Відповідно є підготовка, є плани, є гроші, закладені в бюджети. З іншого боку, є заяви Росії. Коли ми об'єднаємо все це, то не буде помилкою сказати, що ця війна, швидше за все, продовжиться в 2023 році, незважаючи на всі наші благі наміри, припинення вогню і побажання миру", - додав Акар.

Раніше генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Збройні сили України звільнять Крим від російських окупантів до кінця прийдешнього літа, тобто до кінця серпня 2023 року.

За його словами, для звільнення півострова не обов'язково кидати танки на штурм Перекопу. Щоб витіснити російські війська з Криму, досить регулярно обстрілювати шляхи постачання півострова (а цих шляхів тільки два: Керченський міст і сухопутний коридор через Мелітополь).

Як зазначив Ходжес, вже сьогодні Україна здатна потрапляти по цих цілях, і Крим все більше нагадує пастку для Збройних сил РФ.

На думку радника Офісу президента України Олексія Арестовича, Україна зможе максимально наблизитися до Криму після звільнення Мелітополя. Він назвав Мелітополь ключем до всієї оборони півдня. Це місто є найбільшим промисловим і транспортним вузлом.

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