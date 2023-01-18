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"Чому б і ні?": в Австрії побоюються ракетного удару та відключення електроенергії

18 січня 2023, 07:26
Конфронтація між Росією та ЄС, ескалація конфлікту в Україні та міграційних потоків до Австрії наразі класифікуються як особливо великий виклик.
ВС Австрії
Клаудія Таннер заявила, що національна оборона має екзистенційне значення для нейтральної держави / Фото bundesheer.at

Міністерство оборони Австрії не виключає нападу на свої території. У відомстві вважають досить реальними ризики розвитку війни в Європі вже в 2023 році. Крім того, там побоюються технічного відключення електроенергії в Австрії.

"Ми не можемо виключати, що удари із застосуванням далекобійної зброї будуть здійснюватися по федеральній території. Чому б і ні?", - сказав генерал-майор Бруно Хофбауер на спільній експертній нараді з главою відомства і заступником губернатора Штефаном Пернкопфом, повідомляє Der Standard.

Звіт з безпеки Міністерство оборони представить 27 січня. Він носить назву "Образ ризику 2023" і має чіткий підзаголовок "Війна в Європі".

"Війна в Європі та навколо неї також дає зрозуміти, що добре налагоджена Національна оборона має екзистенційне значення для нейтральної держави. На додаток до гібридних загроз тепер знову набула важливості звичайна війна", - зазначила міністр оборони Клаудія Таннер.

При цьому конфронтація між Росією та ЄС, ескалація конфлікту в Україні та міграційних потоків в Австрію в даний час класифікуються як особливо великий виклик.

"У гіршому випадку австрійська територія, її військові об'єкти та її інфраструктура будуть використовуватися не за призначенням, а слабкі місця будуть використовуватися цілеспрямовано", – додала чиновник.

Вже підраховано, що в національну оборону Нижньої Австрії доведеться інвестувати в 2023 році особливо велику суму – 95 мільйонів євро.

"Австрія повинна реально протистояти загрозам, і підготовка до духовної національної оборони повинна бути налагоджена навіть серед наймолодших", – заявила Таннер.

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що країнам Заходу потрібно "зберігати почуття міри по відношенню до Москви". За його словами, європейська архітектура безпеки так чи інакше повинна буде в майбутньому включати Росію як ядерну державу і постійного члена Радбезу ООН.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що у 2023 році країна-агресор Росія може готуватися до чергового великого наступу у війні проти України. На думку експертів, існують щонайменше три варіанти розвитку подій.

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