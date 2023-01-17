"Ми не повинні перегнути палицю": глава МЗС Австрії закликав до "почуття міри" стосовно РФ

Александер Шалленберг заявив, що європейська архітектура безпеки так чи інакше повинна буде в майбутньому включати РФ.

Александер Шалленбер / Фото twitter.com/a_schallenberg

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що країнам Заходу потрібно "зберігати почуття міри по відношенню до Москви". За його словами, європейська архітектура безпеки так чи інакше повинна буде в майбутньому включати Росію як ядерну державу і постійного члена Радбезу ООН.

Шалленберг озвучив свої заяви 16 січня на конференції елітного Французького Інституту політичних досліджень (Sciences Po) в Парижі, передає Kronen Zeitung.

"Ми не повинні перегнути палицю, наприклад, запровадивши заборону на видачу віз для 144 мільйонів росіян", – сказав австрійський політик.

При цьому глава МЗС Австрії засуджує війну РФ проти України, називає її "божевіллям" та підтримує право українців на самооборону.

"Жорстока агресивна війна, спровокована Росією, - це безумство. Водночас ми також повинні думати про те, що буде завтра, через тиждень і через місяці", – вважає Шалленберг.

Політик також виступає за те, щоб Росію запросили на зустріч Організації з безпеки і співробітництва, щоби міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вислухав критику дій Кремля.

"ОБСЄ - один з небагатьох майданчиків, що залишилися, на яких сидять російські дипломати і повинні вислуховувати наші аргументи і нашу різку критику агресивної війни Росії", – сказав Шалленберг.

Він назвав двома найбільшими завданнями поточного року збереження почуття міри і водночас єдності.

"Те, що ми робимо сьогодні, визначить статус вільного світу в найближчі роки", – упевнений політик.

Як повідомляв Главред, раніше міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг виступив проти вступу України до Європейського Союзу. Він вважає, що модель відносин між Європою та Україною повинна відрізнятися від повноправного членства.

Влітку Міністерство закордонних справ України закликало Австрію вислати постійного представника Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайла Ульянова за заклики до знищення українців.

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