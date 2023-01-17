Війна обходиться Україні в "космічну" суму: скільки витрачено на оборону від Росії

З самого початку війни і до кінця 2022 року прямі бюджетні витрати на ЗСУ склали понад 1 трлн грн. Це 45% всіх видатків загального фонду держбюджету за цей період.
"Сумарні ж витрати на безпеку і оборону були ще більшими. За даними РНБО, минулого року вони склали 1,536 трлн грн, або 57% видатків державного бюджету за 2022 рік. Для порівняння: це більше, ніж всі витрати держбюджету в 2021 році (1,49 трлн грн)", - розповів нардеп від Слуги народу Данило Гетманцев.
Як зазначив Гетманцев, йдеться про витрати на:
- виплату грошового утримання військовослужбовців;
- закупівлю товарів і послуг для Збройних сил.
Таким чином, констатував він, у 2022 році лише бюджетні видатки на відсіч російській агресії "складуть майже третину ВВП".
При цьому Гетманцев нагадав: ці витрати Україна оплачує самостійно – не спираючись на допомогу партнерів. Робить це країна за рахунок:
- податків;
- неподаткових надходжень;
- нетто-розміщення ОВДП (за мінусом їх погашення), "в т.ч. емісійного фінансування з боку НБУ".
"За рахунок цих джерел в минулому році попередньо було залучено 1,576 трлн грн. Цих коштів з невеликим запасом якраз і вистачило, щоб профінансувати сумарні витрати з безпеки і оборони", – підкреслив він.
Водночас, нагадав Гетманцев, у 2023 році емісійне фінансування дефіциту бюджету ("додрукування грошей") проводитися не буде.
Мета - не посилювати тиск на:
- інфляцію;
- обмінний курс.
Допомога Україні
Нагадаємо, в рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.
Україна в рамках великого пакету військової допомоги також отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.
Раніше стало відомо, що Україна і Франція домовилися про передачу нашій країні систем протиповітряної оборони.
Від Німеччини Україна отримає в якості військової допомоги 26 високопрохідних автомобілів з крюковим навантаженням HX 8x8.
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