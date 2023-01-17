Війна обходиться Україні в "космічну" суму: скільки витрачено на оборону від Росії

У 2022 році лише бюджетні видатки на відсіч російській агресії "становитимуть майже третину ВВП".

Війна в Україні / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

З самого початку війни і до кінця 2022 року прямі бюджетні витрати на ЗСУ склали понад 1 трлн грн. Це 45% всіх видатків загального фонду держбюджету за цей період.

"Сумарні ж витрати на безпеку і оборону були ще більшими. За даними РНБО, минулого року вони склали 1,536 трлн грн, або 57% видатків державного бюджету за 2022 рік. Для порівняння: це більше, ніж всі витрати держбюджету в 2021 році (1,49 трлн грн)", - розповів нардеп від Слуги народу Данило Гетманцев.

Як зазначив Гетманцев, йдеться про витрати на:

виплату грошового утримання військовослужбовців;

закупівлю товарів і послуг для Збройних сил.

Таким чином, констатував він, у 2022 році лише бюджетні видатки на відсіч російській агресії "складуть майже третину ВВП".

При цьому Гетманцев нагадав: ці витрати Україна оплачує самостійно – не спираючись на допомогу партнерів. Робить це країна за рахунок:

податків;

неподаткових надходжень;

нетто-розміщення ОВДП (за мінусом їх погашення), "в т.ч. емісійного фінансування з боку НБУ".

"За рахунок цих джерел в минулому році попередньо було залучено 1,576 трлн грн. Цих коштів з невеликим запасом якраз і вистачило, щоб профінансувати сумарні витрати з безпеки і оборони", – підкреслив він.

Водночас, нагадав Гетманцев, у 2023 році емісійне фінансування дефіциту бюджету ("додрукування грошей") проводитися не буде.

Мета - не посилювати тиск на:

інфляцію;

обмінний курс.

Допомога Україні

Нагадаємо, в рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

Україна в рамках великого пакету військової допомоги також отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

Раніше стало відомо, що Україна і Франція домовилися про передачу нашій країні систем протиповітряної оборони.

Від Німеччини Україна отримає в якості військової допомоги 26 високопрохідних автомобілів з крюковим навантаженням HX 8x8.

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