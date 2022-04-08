По-максимуму зброї для України і відмова Європи від газу з Росії: Шольц і Джонсон зробили заяви

Європа повинна відмовитися від російського газу - Джонсон / Reuters

Великобританія і Німеччина дотримуються точки зору, згідно з якою Європі слід відмовитися від газу з Росії і посилити постачання зброї Україні. Берлін не може відразу припинити купувати російські енергоносії, проте вирішуватиме питання поступово.

У п'ятницю, 8 квітня, відбулася зустріч британського прем'єра Бориса Джнсона і канцлера ФРН Олафа Шольца. За підсумком перемовин лідери двох держав висловили готовність працювати над зниженням залежності Європи від газу з Росії в ситуації, коли йде війна проти України.

читайте такожНАТО не надаватиме зброю Україні - КулебаГлава німецького уряду Шольц зазначив, що ФРН "на максимумі доступних їй можливостей" підтримуватиме постачання зброї в Україну.

Прем'єр-міністр Британії Джонсон казав, що і Лондон, і Берлін добре розуміють необхідність відмови від газу з Росії.

"Ми, звичайно, не можемо відразу перейти на чисту енергію, але і війна Путіна в Україні не закінчиться миттєво", - вважає він.

Шольц, у свою чергу, підкреслив, що Берлін готовий посилити роботу з метою відмови від постачань вуглеводнів з Росії. Для цього німецька держава має намір вкласти серйозні гроші в інфраструктуру газових терміналів в північних портах.

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Санкції проти Росії за війну з Україною

Президент Володимир Зеленський раніше розніс Захід через несвоєчасну допомогу Україні, відмову від заборони на купівлю російський газу і нафти, та відключення Ощадбанку від SWIFT. Причому обмеження, які впроваджені, покликані швидше покарати Росію, а не зупинити реалізацію її агресивних планів проти української держави.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував Європу за неготовність впроваджувати серйозні санкції щодо Росії. Чиновник зазначив, що Путін веде жорстоку війну проти України, у той час, коли європейські країни коливаються в питанні обмежень. Причому рубль у такій ситуації вже почав зміцнюватися.

8 квітня Євросоюз запустив нові санкції проти Росії. Зокрема, ЄС впровадив обмеження щодо фізичних та юридичних осіб з оточення Путіна. До переліку потрапили глава Ощадбанку Герман Греф, олігарх Олег Дерипаска, бізнесмени Ігор і Борис Ротенберги. Активи ВТБ, Новікомбанку, Совкомбанку і Открытие заморожені.

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