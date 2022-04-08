Олігархи та друзі Путіна: ЄС вдарив новими санкціями по РФ

У чорний список потрапили глави російських державних корпорацій і олігархи, а також банки і компанії.
Євросоюз опублікував п'ятий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з війною, розв'язаною проти України.
У чорний список потрапили глави російських державних корпорацій і олігархи, а також банки і компанії. Про це йдеться в офіційному журналі ЄС.
Зазначимо, що Євросоюз ввів персональні санкції проти відомих російських олігархів і наближених до Володимира Путіна.
Під нові санкції ЄС потрапили:
- глава Ощадбанку Герман Греф;
- олігарх Олег Дерипаска;
- близькі до Путіна бізнесмени Ігор і Борис Ротенберги
- син Сулеймана Керімова Саїд;
- Володимир Богданов (Сургутнефтегаз).
Заморожені активи чотирьох російських банків:
- ВТБ;
- Новікомбанку;
- Совкомбанку;
- Відкриття.
Під санкції потрапили російські держкорпорації:
- Російські машини;
- Об'єднана двигунова корпорація;
- Державна транспортна лізингова компанія;
- суднобудівні, військово-промислові, машинобудівні та транспортні компанії.
Раніше посли країн Євросоюзу схвалили п'ятий пакет санкцій проти Росії - обмеження включають заборону на імпорт російського вугілля.
За даними видання, переговори про п'ятий пакет санкцій і ембарго на імпорт російського вугілля тривали кілька годин. У підсумку сторони дійшли згоди. Однак газ і нафта з Росії під обмеження не потрапили.
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Автор: Олексій Тесля