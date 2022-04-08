Олігархи та друзі Путіна: ЄС вдарив новими санкціями по РФ

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Євросоюз опублікував п'ятий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з війною, розв'язаною проти України.

У чорний список потрапили глави російських державних корпорацій і олігархи, а також банки і компанії. Про це йдеться в офіційному журналі ЄС.

Зазначимо, що Євросоюз ввів персональні санкції проти відомих російських олігархів і наближених до Володимира Путіна.

Під нові санкції ЄС потрапили:

глава Ощадбанку Герман Греф;

олігарх Олег Дерипаска;

близькі до Путіна бізнесмени Ігор і Борис Ротенберги

син Сулеймана Керімова Саїд;

Володимир Богданов (Сургутнефтегаз).

Заморожені активи чотирьох російських банків:

ВТБ;

Новікомбанку;

Совкомбанку;

Відкриття.

Під санкції потрапили російські держкорпорації:

Російські машини;

Об'єднана двигунова корпорація;

Державна транспортна лізингова компанія;

суднобудівні, військово-промислові, машинобудівні та транспортні компанії.

Раніше посли країн Євросоюзу схвалили п'ятий пакет санкцій проти Росії - обмеження включають заборону на імпорт російського вугілля.

За даними видання, переговори про п'ятий пакет санкцій і ембарго на імпорт російського вугілля тривали кілька годин. У підсумку сторони дійшли згоди. Однак газ і нафта з Росії під обмеження не потрапили.

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