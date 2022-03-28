У РФ тисячі танків, які йдуть на Україну: Зеленський розніс Захід за слабкі дії проти Москви

Є міста, де через російську військову техніку утворилися танкові затори - Зеленський / Скріншот відео інтерв'ю The Economist

Відсутність своєчасної допомоги Заходу перешкоджає зусиллям України, спрямованим на деблокаду захоплених Росією міст і надання там гуманітарної допомоги жителям. Дух українського народу сильний, але у Росії більше військової допомоги – тисячі російських військових машин постійно йдуть на українську територію. Санкції, які були запроваджені, скоріше, карають Москву, а не перешкоджають просуванню її військ. Європа досі не впровадила заборону на російські енергоносії, а Сбербанк не відключено від SWIFT. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У інтерв'ю The Economist він сказав про те, що коли Захід говорить про допомогу в "найближчі тижні", Україна не може розблокувати окуповані російської армії міста і надати допомогу людям, які там знаходяться. Українці сильний духом народ, але у Росії набагато більше військової потужності.

"[Захід] не може казати: "Ми допоможемо вам найближчими тижнями". (Тоді як, - ред.) це не дозволяє нам розблокувати окуповані Росією міста, підвозити туди їжу жителям, брати військову ініціативу в свої руки. І яким би не був сильним дух народу України, у Росії більше вогневої потужності. У росіян є тисячі військових машин, і вони йдуть, йдуть і йдуть. Якщо ми можемо пожартувати у цій ситуації, я це зроблю. Є міста, де так багато танків, що вони не можуть піти. У них танкові пробки", - сказав Зеленський.

Видання також зазначає, що Зеленський розчарований санкціями Заходу, які більше спрямовані на покарання Росії за військову агресію, а не на блокування її подальшого військового вторгнення в Україну. Зокрема, з обмеженнями є проблеми – Сбербанк не відключено від SWIFT, заборона на імпорт газу і нафти хоч і обговорювалася, але не була впроваджена Європою.

"Перше (що потрібно зробити, - ред.) – поставити себе (Європі, - ред.) на наше місце і діяти попереджувально... ми чуємо, що рішення залежить від того, чи почне Росія хімічну атаку на нас. Це не правильний підхід. Ми не морські свинки", - додав гарант.

Підкреслюється, що Зеленський схвалює дії США і Великобританії, а глава Білого дому Байден включається до ситуації.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський сказав, що лідери країн Європи не готові надати посильну допомогу Україні для перемоги у війні проти Росії, оскільки вони бояться Москви.