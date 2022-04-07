"Звільнили Кабаєву і позбавили мільярдного доходу": коханку Путіна ховають від санкцій

Кабаєву ховають від західних санкції / Фото twitter.com/alburov

Колишня російська гімнастка Аліна Кабаєва, яка є ймовірною коханкою господаря Кремля Володимира Путіна і матір'ю його дітей, раптово зникла зі складу Національної медіа групи. Принаймні, на сайті компанії про Кабаєву більше немає жодних згадок.

Національна Медіа Група повністю або частково володіє Першим каналом, РЕН ТВ, СТС, газетою Известия, Life.ru, телеграм-каналом Mash, онлайн-кінотеатром More.tv і кількома кінокомпаніями. А сама Кабаєва очолювала раду директорів компанії з 2014 року після того, як достроково склала повноваження депутата Держдуми.

Цікаво, що 5 квітня російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував в Twitter допис, в якому заявив, що проти Кабаєвої та інших топ-менеджерів Національної медіа групи повинні бути запроваджені санкції за розпалювання війни в Україні.

"Національна Медіа Група, що володіє левовою часткою цього апарату брехні, без сумніву, належить Путіну особисто, зокрема тому навіть формально очолюється коханкою Путіна Аліною Кабаєвою", - написав Навальний.

Через день з офіційного сайту Національної медіа групи видалили інформацію про голову ради директорів.

Увагу на це звернув соратник Навального - Георгій Албуров.

"Здається, за один день ми звільнили Кабаєву і позбавили її мільярдного доходу. Її сторінка зникла з сайту Національної Медіа Групи. Вчора, коли я викладав тред, сторінка Кабаєвої була на місці. А зараз її немає. Хахаха, вони реально вірять, що це допоможе уникнути санкцій", - написав Албуров.

twitter.com/alburov

twitter.com/alburov

Як повідомляв Главред, Аліна Кабаєва зникла зі Швейцарії. Принаймні, ознак її присутності там не виявив Федеральний департамент юстиції й поліції.

Після того як вранці 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, ЗМІ писали, що коханка Путіна разом з дітьми ховається в Швейцарії. Повідомлялося, що Кабаєва та її діти ховаються в шале, що охороняється, в Тичино.

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