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"Путін підпалив Україну, а Європа задається питанням": Польща рознесла ЄС за слабкі санкції проти РФ

3 квітня 2022, 08:50

Санкції щодо Росії не працюють, рубль продовжує зміцнюватися, вважає Матеуш Моравецький.

Європа повинна діяти набагато рішучіше в питанні санкцій щодо Росії за війну проти України - Моравецький / Reuters

Сотні українців щодня прокидаються в страху перед бомбардуваннями російських військових літаків, у той час, коли Європа спочатку оголошує про посилення обмежень, а пізніше закликає "не перегинати палицю". Путін веде війну проти України, тоді як європейські країни не посилюють санкції щодо Росії. Нинішні обмеження щодо російської держави не працюють, тому що рубль продовжує зміцнюватися. Про це заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

У своєму Twitter-акаунті він різко розкритикував європейські держави, які демонструють нерішучість у питанні посилення санкцій проти Росії за її військове вторгнення на територію України.

читайте такожГрузія приєднується до всіх впроваджених проти РФ міжнародних санкцій"Кожен день сотні тисяч українців прокидаються в страху перед бомбардуваннями російських літаків. А Європа тим часом грає в рулетку: спочатку оголошує посилення санкцій, а за день каже: давайте не перегинати палицю. Путін підпалив Україну, а Європа задається питанням, чи достатньо у неї вогнегасників", - зазначив Моравецький.

За його словами, обмеження, які були впроваджені проти РФ, не працюють, тому що російський рубль зміцнюється. Кремль змінив свою політику таким чином, щоб економіка держави була, принаймні певний час, несприйнятлива до санкцій.

"Наразі Путін і його оточення змогло змінити фіскальну політику, кредитну політику, фінансову політику таким чином, щоб вони були певною мірою несприйнятливі до санкцій. Принаймні, протягом декількох місяців", - підкреслив глава уряду Польщі Матеуш Моравецький.

Санкції проти Росії

Радник глави МВС Вадим Денисенко раніше заявив, що санкції, які були впроваджені проти Росії, важливі, але вони не зможуть розтрощити режим Володимира Путіна. Вони вплинуть на життя еліт і населення, проте не змінять ситуацію кардинальним чином. Вирішити питання можна тільки за допомогою заборони на купівлю російської нафти.

Російське видання Медуза з посиланням на свої джерела в уряді і адміністрації президента РФ повідомляло, що Путіну показали графіки стану російської економіки. У них зазначено, що Росія не зможе нормально жити в умовах, що склалися. Запасів міцності вистачить тільки на декілька місяців.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що чинні санкції Заходу не зможуть змінити політику Путіна. Тому є тільки два варіанти - пряма заборона на всі російські енергетичні ресурси або закриття портів для товарів РФ.

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