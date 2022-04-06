УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Путіну буде важче вести війну: США запровадять санкції проти РФ через геноцид українців під Києвом

6 квітня 2022, 05:50

Мета санкцій полягає в тому, щоб "змусити Росію зробити вибір".

США, Джен Псакі, санкції
Вашингтон анонсував новий пакет санкцій проти РФ / Колаж Reuters

США в координації з країнами Великої сімки і Європейським Союзом запровадять новий пакет санкцій проти Росії у відповідь на масові вбивства мирних жителів Київської області.

Як заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, санкції запровадять проти російських чиновників, членів їхніх сімей, російських держпідприємств і фінансових установ, передає The Guardian

"Обмеження включають заборону на нові інвестиції, збільшать витрати Росії та відправлять країну далі по шляху економічної, фінансової та технологічної ізоляції. Ці заходи призведуть до деградації ключових інструментів Російської державної влади, завдадуть Росії гострий і негайний економічний збиток і притягнуть до відповідальності російську клептократію, яка фінансує і підтримує війну Путіна", — сказала Псакі.

За словами прессекретарки Білого дому, мета санкцій полягає в тому, щоб "змусити Росію зробити вибір".

"У них немає необмежених ресурсів. Російський уряд буде змушений вибирати між між "виснаженням решти валютних резервів і дефолтом", - сказала Псакі.

За її словами, в довгостроковій перспективі президенту Росії Путіну буде важче вести війну.

Нові санкції, як очікується, будуть оголошені в середу.

Як повідомляв Главред, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про п'ятий пакет санкцій проти Росії у відповідь на звірства окупантів у місті Буча під Києвом. Серед обмежень вугільне ембарго проти РФ і заборона будь-яких транзакцій з чотирма провідними російськими банками.

Інші новини:

viber
санкції війна в Україні новини США санкції США санкції проти Росії новини України війна Росії та України
Реклама
Популярне
Гороскоп Таро на тиждень 4-10 квітня: Скорпіонам - гроші, Козерогам - здійснення бажаньГороскоп Таро на тиждень 4-10 квітня: Скорпіонам - гроші, Козерогам - здійснення бажань Білорус і чеченець до смерті закатували українця в Бучі - знущалися прямо в його квартиріБілорус і чеченець до смерті закатували українця в Бучі - знущалися прямо в його квартирі Відрізали волосся й бісилися через українську: звільнені з полону військові розповіли про тортури у РФВідрізали волосся й бісилися через українську: звільнені з полону військові розповіли про тортури у РФ Обстріл пологового будинку в Маріуполі: постраждала Маріанна Вишемирська розповіла, що сталося насправдіОбстріл пологового будинку в Маріуполі: постраждала Маріанна Вишемирська розповіла, що сталося насправді Гороскоп Таро на квітень 2022: Близнюкам - вдалі обставини, Рибам - великі зміниГороскоп Таро на квітень 2022: Близнюкам - вдалі обставини, Рибам - великі зміни

Останні новини

06:37

Що Путін зібрався провернути в Україні до 9 травня

06:28

Гороскоп на сьогодні, 6 квітня 2022: Левам – виграш, Терезам – сварки, Водоліям - неприємності

06:27

В Ірпені 11 окупантів зґвалтували 9-річну дівчинку, вирізали на грудях Z і розпороли живіт

05:50

Путіну буде важче вести війну: США запровадять санкції проти РФ через геноцид українців під Києвом

05:36

У Сумах тероборона зупинила елітні дивізії РФ: Арестович розповів про подвиг українців

Реклама
05:06

Кума Ані Лорак у закривавленому одязі попросила світових лідерів про важке озброєння для ЗСУВідео

04:35

Може скинути бомбу на Київ чи Харків: військовий оцінив ризик того, що Путін почне ядерну війнуВідео

03:55

Як визначити вік кота: названі п'ять способівВідео

03:46

Андрій Данилко назвав єдину умову для його зустрічі з ПутінимВідео

03:39

Кардіолог пояснив, які продукти потрібно споживати для здоров'я серця

03:30

Карма вдарить по рашистах: астролог назвав переломні дати війни в УкраїніВідео

03:01

Погода на Великдень 2022: синоптики розповіли, яких чекати сюрпризів

02:03

Як швидко зварити картоплю - 2 перевірених способи

01:30

ЗСУ вперше вдарила по окупантах відібраним у них "Сонцепіком"Відео

00:58

Виснаження або дефолт: у США назвали мету удушення РФ новими санкціямиВідео

00:40

Звірства РФ під Києвом: Зеленський вимагає нових болючих санкційВідео

05 квітня, вівторок
23:57

Ворога накрили вогнем: на Донбасі ЗСУ "перемололи" 80 окрів разом з бронетехнікоюВідео

23:50

Перевзувся в польоті: Валерій Меладзе, який закликав до "миру", дає концерти в Росії

23:46

Фото її руки облетіло весь світ: у Бучі окупанти по-звірячому вбили жінку, яку впізнали по манікюруВідео

23:29

Російські окупанти вбили титулованого українського спортсмена

Реклама
23:19

Ключова битва: військові аналітики назвали головний напрямок нового удару РФВідео

22:54

Доньки Путіна нарвалися на санкції через батька-диктатора: ЗМІ розповіли про плани Заходу

22:53

Match for peace #StopWarInUkraine: "Динамо" проведе ряд благодійних матчів

22:51

Награбоване орками РФ в Мелітополі спливло в Криму і ЧечніВідео

22:15

"Підносить патрони тим, хто стріляє мирних": Кондратюк різко пройшовся по Тодоренко за мовчання

22:02

"Чекає одне - гілляка, на якій його повісять": Касьянов спрогнозував майбутнє диктатора Путіна

22:00

"Кожен другий житель Ірпеня живе краще Бузової": Усик розриває соцмережі

21:58

Україна готова вступити в НАТО якщо запропонують, але цього не станеться - ЗеленськийВідео

21:38

У Росії намагаються мобілізувати на війну з Україною викладачів училищ - вони готові звільнитися

21:35

Навіть смерть Путіна не зупинить війну: астролог вказала на важкі випробування України до 2023 року

20:56

Атаки орків і контрудари ЗСУ: у розвідці Британії показали карту бойових дійВідео

20:46

Україну чекає найтепліший день квітня: синоптики назвали датуВідео

20:21

Війська Росії готуються здати Херсон, а у Миколаєві окупантів вже немає - АрестовичВідео

20:18

"У нас немає вибору не захищатись": журналістка ТСН про боротьбу з панікою

19:59

Недобиті орки втекли з поля бою: ДШВ знищили танки окупантів РФВідео

19:39

У середині квітня Україну чекає різкий поворот подій війни з Росією: Арестович дав прогнозВідео

19:37

Зрівняти з землею Дніпро і повернутися для штурму Києва: який подальший план РосіїПогляд

19:36

"Тимурчик, ти де знаходишся?": у Білорусі пілот військового вертольота РФ полетів у бік УкраїниВідео

19:27

Окупанти розстрілювали всіх: Дмитро Комаров показав шокуючі звірства росіян під КиєвомВідео

19:20

"Вова, ї.ш б їх..ь": у мережі з'явився хіт-освідчення в коханні ЗеленськомуВідео

Реклама
19:10

Не мовчить, як бабуся: онука Софії Ротару закликала світову спільноту допомогати Україні

18:56

"ЗСУ бомблять Харків": скандальну ватницю вигнали з готелю в ПольщіВідео

18:53

У Херсоні злили військам РФ відомості про активістів та учасників АТО: викрадено понад 100 осіб - мер

18:50

Неймовірно ніжні і хрусткі круасани за секретним рецептом: готувати всього 5 хвилинВідео

18:47

Логістичний хаб має працювати: на Дніпропетровщині ремонтують дороги

18:24

Арестович, привид Києва, Кім: гороскоп українських героїв за знаком зодіаку

18:17

Зеленський з жорсткою промовою виступив на Радбезі ООН і в гніві розповів про злочини РосіїВідео

18:00

Євросоюз введе ембарго на російське вугілля і закриє європейські порти і дороги

18:00

Спроба захоплення Донбасу і коридор до Криму: в НАТО розкрили плани окупантів РФ

17:59

Вбивці танків РФ: США озброять Україну новітніми дронами-камікадзеВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти