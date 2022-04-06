Путіну буде важче вести війну: США запровадять санкції проти РФ через геноцид українців під Києвом

Вашингтон анонсував новий пакет санкцій проти РФ / Колаж Reuters

США в координації з країнами Великої сімки і Європейським Союзом запровадять новий пакет санкцій проти Росії у відповідь на масові вбивства мирних жителів Київської області.

Як заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, санкції запровадять проти російських чиновників, членів їхніх сімей, російських держпідприємств і фінансових установ, передає The Guardian

"Обмеження включають заборону на нові інвестиції, збільшать витрати Росії та відправлять країну далі по шляху економічної, фінансової та технологічної ізоляції. Ці заходи призведуть до деградації ключових інструментів Російської державної влади, завдадуть Росії гострий і негайний економічний збиток і притягнуть до відповідальності російську клептократію, яка фінансує і підтримує війну Путіна", — сказала Псакі.

За словами прессекретарки Білого дому, мета санкцій полягає в тому, щоб "змусити Росію зробити вибір".

"У них немає необмежених ресурсів. Російський уряд буде змушений вибирати між між "виснаженням решти валютних резервів і дефолтом", - сказала Псакі.

За її словами, в довгостроковій перспективі президенту Росії Путіну буде важче вести війну.

Нові санкції, як очікується, будуть оголошені в середу.

Як повідомляв Главред, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про п'ятий пакет санкцій проти Росії у відповідь на звірства окупантів у місті Буча під Києвом. Серед обмежень вугільне ембарго проти РФ і заборона будь-яких транзакцій з чотирма провідними російськими банками.

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